Pelin Akil, spor salonuna gidip isyan etti

Ünlü oyuncu Pelin Akil, gittiği spor salonundan takipçilerini güldüren bir video paylaştı. Antrenmana başlamak yerine bir süre soyunma odasında vakit geçiren Akil, son dönemde aldığı kilolardan rahatsız olduğunu söyleyerek sitem etti.

"YAP SPORU"

Kendini motive etmekte zorlandığı anları samimiyetle videosuna yansıtan oyuncu, "Yap sporu ya! Yap artık yani!" ifadeleriyle kendine kızdı. Akil’in spora başlama evresindeki içsel çatışmasını göz önüne seren bu eğlenceli paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com