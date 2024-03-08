Ankara Etimesgut Belediyesi Başkan adayı tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu oldu. Birçok kişi Erdal Beşikçioğlu'nun hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki Erdal Beşikçioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Erdal Beşikçioğlu kimdir? CHP Ankara- Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında, nereli?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ordu, Ünyeli bir memur baba ve Ankaralı Arnavut bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Babası Vakıflar Bankası'nda müdürdü. Babasının tayinleri sebebiyle İlkokula Ankara'da başladı, sonra Kayseri ve İzmir'de devam etti.

Liseyi İzmir Özel Türk Koleji'nde okudu ve İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nde devam etti. Liseyi Ankara'da bitirdi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.

Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine workshop çalışmalarına katıldı.

1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. 95-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görevine devam etti.

Erdal Beşikçioğlu, konservatuvardan sınıf arkadaşı oyuncu Elvin Beşikçioğlu ile 1991'den beri evlidir. "Derin" adında bir kız çocuğu vardır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.