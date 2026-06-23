Haberler

Lucas Torreira'dan Boca Juniors İddialarına Yanıt

Lucas Torreira'dan Boca Juniors İddialarına Yanıt Haber Videosunu İzle
Lucas Torreira'dan Boca Juniors İddialarına Yanıt
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lucas Torreira, Boca Juniors'a transferinin hiçbir zaman yakın olmadığını belirterek Galatasaray ile iki yıllık sözleşmesine odaklandığını söyledi. Uruguaylı futbolcu, gelecekte Boca Juniors'ta oynama ihtimaline ise kapıyı tamamen kapatmadı.

  • Lucas Torreira, Boca Juniors'a transferinin hiçbir aşamada yakın olmadığını açıkladı.
  • Torreira'nın Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
  • Torreira, gelecekte Boca Juniors'a transfer olma ihtimaline açık kapı bıraktı.

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, hakkında çıkan Boca Juniors haberlerine açıklık getirdi. Uruguaylı futbolcu, Arjantin temsilcisine transferinin hiçbir aşamada yakın olmadığını ifade etti.

"ASLA YAKIN OLMADIM"

Boca Juniors'a transferinin yakın olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Torreira, "Asla, asla yakın olmadım ve herkes ne olduğunu biliyor." dedi.

GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ HATIRLATTI

Adının son dönemde sık sık Boca Juniors ile anıldığının hatırlatılması üzerine konuşan Torreira, transfer söylentilerinin abartıldığını belirtti. Uruguaylı oyuncu, "Evet, konuşuldu ama bazen olaylar gelişirken abartılı haberler çıkar. Tabii ki şu an içinde bulunduğum gerçeklerin de farkındayım. Galatasaray ile önemli bir sözleşmem var, önümde doldurmam gereken 2 yıl daha var. Amacım orada kalıp elimden geldiğince devam etmek." ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Galatasaray'daki kariyerine odaklandığını vurgulayan Torreira, gelecekte Boca Juniors forması giyme ihtimaline de tamamen kapıyı kapatmadı. 30 yaşındaki futbolcu, "Bir gün Boca Juniors'a transfer fırsatı çıkarsa çok isterim, olmazsa da ne yapalım..." sözleriyle Arjantin ekibine olan ilgisini dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Lucas Torreira, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 46 maçta görev aldı. Uruguaylı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

CHP'de deprem! 2 isim görevden alındı
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

"Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önceki sözleri ortaya çıktı
Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay
Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...