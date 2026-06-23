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Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay Haber Videosunu İzle
Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık tarlasını süren 46 yaşındaki çiftçi, gömleğinin ağaç dalına takılması sonucu hareket halindeki traktöründen düşerek kendi aracının altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Dayıdağı Mahallesi'nde yaşanan akılalmaz kaza, duyanları derinden üzdü. Fıstık tarlasında çalışan 46 yaşındaki Übeyt Yener, eşine az rastlanır bir görünmez kazanın kurbanı oldu.

GÖMLEĞİ AĞAÇ DALINA TAKILDI

Edinilen bilgilere göre, feci olay Dayıdağı Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde meydana geldi. Traktörüyle tarlasını sürmekte olan çiftçi Übeyt Yener, ağaçların arasından geçtiği sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı. Seyir halindeyken Yener'in gömleği aniden bir ağaç dalına takıldı.

KENDİ TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALDI

Gömleğinin dala takılmasıyla bir anda dengesini kaybeden sürücü, hareket halindeki traktörden aşağı düştü. Yere düşen talihsiz çiftçi, kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden kendi traktörünün altında kalarak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, durumunun ciddiyeti nedeniyle oradan da Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Übeyt Yener, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi ve adli işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek Nizip ilçesi Tosunlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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