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Nişanlısının öldürdüğü Lamiya, olaydan 10 gün önce kuyumcuyla dertleşmiş

Nişanlısının öldürdüğü Lamiya, olaydan 10 gün önce kuyumcuyla dertleşmiş
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Hatay'ın Defne ilçesinde ayrılmak istediği için nişanlısı Üstün Ç. tarafından babasıyla birlikte öldürülen Lamiya Azazi'nin, olaydan 10 gün önce kuyumcuda nişanlısının kıskançlıklarından şikayet ettiği görüntüler ortaya çıktı.

HATAY'ın Defne ilçesinde nişanlısı Üstün Ç. (33) tarafından ayrılmak istediği için babası Yusuf Azazi (65) ile birlikte öldürülen Lamiya Azazi'nin (30), olaydan 10 gün önce gittiği kuyumcuda iş yeri sahibi ile konuştuğu görüntüler ortaya çıktı. Azazi'nin iş yeri sahibine, nişanlısının sürekli kıskançlık yaparak kendisini aradığını, açmadığında kızdığını, bu nedenle ayrılmayı düşündüğünü söylediği iddia edildi.

Olay, 18 Haziran'da Defne ilçesi Koçören Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi ile Üstün Ç. arasında iddiaya göre anlaşmazlık yaşandı. Ayrılma kararı alan Azazi'nin yaşadığı konteynere gelen Üstün Ç., nişanlısı ve babası Yusuf Azazi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üstün Ç., yanında getirdiği tabancayla baba-kıza ateş açtı.

BABA-KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Baba-kız, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Lamiya Azazi ve babası Yusuf Azazi'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Baba-kızın cenazeleri, Aknehir Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

KUYUMCUDA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Lamiya Azazi'nin olaydan 10 gün önce bilezik almak için gittiği kuyumcuda, iş yeri sahibi ile dertleştiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Azazi'nin iş yeri sahibine, nişanlısının sürekli kıskançlık yaparak kendisini aradığını, açmadığında kızdığını, bu nedenle ayrılmayı düşündüğünü söylediği iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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