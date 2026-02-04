Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Avustralya'nın eski başbakanı Paul Keating'in kızı Katherine Keating, dünya basınında yeniden tartışma konusu oldu. 2010'da kameraların Epstein'ın Manhattan malikanesinden, dönemin Britanyalı soylusu Prince Andrew ile birlikte çıktığı anlara yansıyan Keating'in görüntüleri, yeni yayımlanan belgelerle birlikte yeniden gündeme geldi.

GÖRÜNTÜLER VE BELGELERİN YENİ YANSIMALARI

Bir video karesinde, Jeffrey Epstein'ın 2010'daki New York malikanesinden çıkan Keating'in, Prince Andrew'ı uğurladığı görülüyor. O dönem Keating, New York'a yeni taşınmış ve sosyal çevrelerinde aktif bir figür olarak tanınıyordu. Bu görüntüler uluslararası basında uzun süre tartışıldı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "gizemli kadın" olarak etiketlendi.

E-POSTA ARŞİVİ: SOSYAL BAĞLANTILAR

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı milyonlarca Epstein belgesi arasında Keating'e atıf yapan e-postalar da bulunuyor. 2011 tarihli bir e-postada, Epstein'ın Prince Andrew'dan Keating'i New York'ta düzenlenen bir yemeğe davet etmesini istediği görülüyor. Bu yemek davetinde film yönetmeni Woody Allen gibi yüksek profilli isimlerin de olacağı belirtiliyordu. Keating, daha sonra bu davete katıldığını doğruladı ve bunu o dönemde New York'a yeni taşınmış olmasıyla ilişkilendirdi.

KEATING'İN AÇIKLAMALARI

Keating, ortaya çıkan belgeler üzerine yaptığı açıklamada, Epstein ile ilişkisinin "sadece sosyal bağlamlı ve münferit etkinliklere katılım" seviyesinde olduğunu savundu. Keating, o dönem New York'ta kısa bir süre yaşamış olduğunu ve birçok farklı sosyal etkinliğe davet edildiğini söyledi. Suçlamalarla ilgili olarak ise herhangi bir yasa dışı davranışla ilişkilendirilmediğini belirtti.

ULUSLARARASI TARTIŞMA

Keating'in adı, Epstein skandalı çerçevesinde yeniden gündeme gelirken, aynı belgelerde yer alan diğer yüksek profilli figürlerle ilgili tartışmalar da sürüyor. Epstein belgeleri, eski başbakan Kevin Rudd ve Avustralyalı milyarderlerin isimlerine de referanslar içeriyor; fakat bunların doğrudan suçlamaya dönüşmediği vurgulanıyor.

NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, Keating'in Epstein'ın sosyal çevresinde yer aldığına dair kanıtların sadece sosyal temas temelli olduğunu belirtiyor. Ancak bu tür bağlantıların bile, Epstein'ın geniş ve tartışmalı ağı içinde yer alan kişilere dair uluslararası kamuoyunda soru işaretleri doğurduğu ifade ediliyor.