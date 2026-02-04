Haberler

Epstein dosyasından Stephen Hawking çıktı! Ama diğerlerinden bir farkı var

Epstein dosyasından Stephen Hawking çıktı! Ama diğerlerinden bir farkı var
Güncelleme:
Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in adının Jeffrey Epstein'ın özel adasına gidenler arasında geçmesi uluslararası basında tartışma yarattı ancak belgeler, Hawking'in 2006 yılında bilimsel bir konferans kapsamında adada bulunduğunu ve hakkında herhangi bir suçlama olmadığını ortaya koyuyor.

  • Stephen Hawking'in adı, Jeffrey Epstein'ın özel adasını ziyaret edenler arasında geçen court belgelerinde yer alıyor.
  • Hawking, 2006 yılında Epstein'ın adasında düzenlenen bir bilimsel konferansa katıldı.
  • Hawking'e yönelik resmi suçlama, dava veya cezai işlem bulunmuyor.

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, son dönemde açığa çıkan Jeffrey Epstein dosyalarındaki kayıtlar nedeniyle yeniden uluslararası kamuoyunda gündeme geldi. Court belgelerinde Hawking'in adı, Epstein'ın özel adasını ziyaret edenler arasında geçiyor; bu durum sosyal medyada yoğun tartışma yarattı. Ancak bu ilişki iddialarının suçlama değil belge referansı temelli olduğu vurgulanıyor.

2006 ZİYARETİ VE KONFERANS BAĞLAMI

Belgeler ve fotoğraflar, Hawking'in 2006 yılında Epstein'ın adasında düzenlenen bir bilimsel konferansa katıldığını gösteriyor. O dönem Epstein, bilim insanlarını ve entelektüelleri davet ederek adada buluşmalar düzenlemişti. Hawking'in ziyareti bu konferans bağlamında gerçekleşti ve bilim dünyasındaki mesleki ilişkilerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

SUÇLAMA YA DA CEZAİ İŞLEM YOK

Court dosyalarında adı geçmesine rağmen Hawking'e yönelik hiçbir resmi suçlama, dava ya da cezai işlem bulunmuyor. Analistler, bu tür belgelerde isimlerin yer almasının otomatik olarak suç anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Hawking, Epstein skandalında adı anılan pek çok ünlü ve güçlü isim gibi bu kapsamda listede yer aldı.

TARTIŞMA VE ETİK SORULAR

Hawking'in adı Epstein hikâyesine karışınca sosyal medyada ve bilim çevrelerinde iki ayrı algı ortaya çıktı: Bir kesim, sadece aynı etkinlikte bulunmanın affedilemez olduğunu savunurken, diğerleri Hawking'in bu tür suçlardan uzak, profesyonel bağlamda yer aldığını belirtiyor. Uzmanlar, bu gibi ilişkilerin bilim dünyasının itibarına zarar verebileceğini ancak somut suçlamalar olmadan dikkatli analiz edilmesi gerektiğini söylüyor.

HAWKING'İN MİRASI VE ETKİSİ

Stephen Hawking, evrenin temel yasaları üzerine yaptığı çığır açıcı çalışmalarla tanınan bir bilim insanıydı ve 2018 yılında hayatını kaybetti. Adadaki ziyareti, onun bilimsel kariyerindeki etkinlikler arasındaki sıradan bir akademik buluşma olarak yorumlanıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Stephen Hawking
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHimmet Yıldız:

Hakkaten resme bakınca bilimsel akademik buluşma gibi gözüküyor:)))

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASDAS ASDFG:

Memur bey ben özürlüyüm çakallıklardan anlamam :))))

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat toprak:

bos yere siritmiyor..

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKim kimee:

indirimden faydalanmis mi:))

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

