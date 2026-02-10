Haberler

Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in 2025 verilerine göre boşanmanın en fazla yaşandığı il yüzde 8,37 ile İzmir olurken, en az boşanmanın görüldüğü il yüzde 0,81 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.

  • Türkiye'de 2025 yılı sonunda boşanmış kişi sayısı 3 milyon 567 bin 484 oldu.
  • İzmir, yüzde 8,37 boşanma oranıyla Türkiye'de boşanmanın en fazla yaşandığı il oldu.
  • Hakkari, yüzde 0,81 boşanma oranıyla Türkiye'de boşanmanın en az görüldüğü il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı sonu verilerine göre, Türkiye'de boşanmış kişi sayısı 3 milyon 567 bin 484'e ulaştı. Bu rakam, yetişkin nüfusun yüzde 5,20'sini oluşturdu.

2025 yılı itibarıyla 15 yaş ve üzerindeki 68 milyon 561 bin 445 kişilik nüfusun; 19 milyon 861 bin 472'sinin hiç evlenmediği, 41 milyon 271 bin 735'inin evli olduğu, 3 milyon 567 bin 484'ünün boşandığı ve 3 milyon 860 bin 754 kişinin ise eşini kaybettiği belirlendi.

BOŞANMANIN EN FAZLA YAŞANDIĞI İL: İZMİR

Boşanmanın en yaygın görüldüğü iller sıralamasında İzmir ilk sırada yer aldı. İzmir'de boşanmış nüfus 315 bin 19 kişi olurken, boşananların yetişkin nüfusa oranı yüzde 8,37 olarak kaydedildi. İzmir'i yüzde 8,35 ile Muğla, yüzde 7,65 ile Antalya takip etti.

BOŞANMANIN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İL: HAKKARİ

Boşanma oranlarının en düşük olduğu iller ise ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldı. Hakkari, yüzde 0,81 ile boşanmanın en az görüldüğü il oldu. Hakkari'yi Şırnak, Muş ve Siirt izledi.

EN ÇOK BOŞANMA YAŞANAN İLLER

TÜİK verilerine göre boşanmanın en yaygın olduğu iller arasında İzmir'in ardından Muğla, Antalya, Aydın, Yalova, Eskişehir, Balıkesir, Mersin, Tunceli ve Ankara yer aldı.

EN AZ BOŞANMA YAŞANAN İLLER

Boşanma oranının en düşük olduğu iller ise Hakkari, Şırnak, Muş, Siirt, Bitlis, Van, Ağrı, Batman, Mardin ve Bingöl olarak sıralandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıorhan duz:

İzmir özgür il ya ondan basanma çok oluyor hahaaa nasıl bir kafa

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Boşanmanın az olması hiç bir seyi yansıtmaz.. kadın haklı ve boşanabiliyorsa özgürdür. Boşanan kadın olursa canından olacagina devam ediyor olqbilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İyilik yapan esnaf aldığı karşılığa isyan etti! Kadın turistin son hareketine dikkat

İyilik yapan esnaf aldığı karşılığa isyan etti! Son hareketine dikkat
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş

Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
İyilik yapan esnaf aldığı karşılığa isyan etti! Kadın turistin son hareketine dikkat

İyilik yapan esnaf aldığı karşılığa isyan etti! Son hareketine dikkat
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi

Tepkilerin odağındaki kurumda bir skandal görüntü daha