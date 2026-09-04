Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek’in istifasına neden olan darp görüntülerinin ardından, 9,5 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver sessizliğini bozdu. Şanver, 2021 yılında da şiddet gördüğünü ve bu olayın ardından şikayetçi olduğunu belirterek, “Ayrılıp kurtulmak istedim. Burhaniye’de ev tuttum ama arkamdan gelip ‘Düzelecek, özür dilerim’ dedi. İnandım” ifadelerini kullandı. Şanver, kendisine yöneltilen “Niye ayrılmadın?” eleştirilerine ise tepki göstererek, “İnanın içinde olmadan bilemezsiniz” dedi.

“9,5 YILDIR BERABERİZ, AYNI EVDE YAŞIYORUZ”

Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Özlem Şanver, Berhan Şimşek ile yaklaşık 9,5 yıldır birlikte olduklarını ve uzun süredir İstanbul’da aynı evde yaşadıklarını söyledi. Şanver, şu anda Balıkesir’de bulunduğunu ve mahkeme kararı doğrultusunda burada kaldığını ifade etti.

Şanver, son dönemde kamuoyuna yansıyan görüntülerin yanı sıra geçmişte yaşanan şiddet olaylarına da dikkat çekti.

“2021 YILINDA DA ŞİDDET UYGULADI”

2021 yılında da şiddete maruz kaldığını ve bu olayın ardından şikayetçi olduğunu belirten Şanver, söz konusu olayın o dönemde televizyon haberlerine de yansıdığını söyledi.

Şanver, geçmişte yaşananlara ilişkin, “Parmağıma bile değdirmedim dediği için 2021 yılında da uyguladığı şiddet ve darp raporu, o da TV haber yapmıştı zaten” ifadelerini kullandı.

“BU GÖRÜNTÜ 2025 HAZİRAN AYINA AİT”

Şanver, kamuoyunda tartışılan görüntünün ise 2025 yılının Haziran ayına ait olduğunu belirtti. Bu olayın ardından da şikayetçi olduğunu anlatan Şanver, bir kez daha ilişkiyi sonlandırarak uzaklaşmak istediğini söyledi.

Şanver, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Ben yine şikayet etmiştim, hatta ayrıldım. Ara ara zaten ayrılıp kurtulmak isteyip... Balıkesir Burhaniye'de ev tuttum. Oraya geldik.”

“DÜZELECEK, ÖZÜR DİLERİM DEDİ, İNANDIM”

Şanver, ilişkiyi bitirmek ve kendi hayatını kurmak için Burhaniye’ye gittiğini ancak Şimşek’in arkasından geldiğini ve kendisini yeniden ikna ettiğini söyledi.

Şanver, “Düzelecek, edecek, özür dilerim. Tekrar bir yere geldik. Ama öyle zannediyorsunuz maalesef” diyerek, şiddet içeren ilişkilerden ayrılmanın dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını ifade etti.

“NİYE AYRILMADIN DİYE YARGILAYANLAR OLUYOR”

Şanver, yaşadığı süreç nedeniyle kendisini eleştiren ve “Madem şiddet gördün, neden ayrılmadın?” şeklinde yaklaşanlara da tepki gösterdi.

“Yaşayan, beni tabii bu konuyla ilgili yargılayanlar da oluyor. Yani ‘Niye o zaman ayrılmadın?’ İnanın içimde olmadan... Hayır, bu soruyu, bu değerlendirmeyi yapmak kimsenin hakkı değil.” diyen Şanver, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Niye ayrılmadım? E ayrılmadım, dayak mı yiyeyim yani? Ayrılmadım, şiddete mi uğrayayım? Biz öyle bir yerden bakamayız.”

“9,5 YILLIK BİR SEVGİ BAĞI OLDUĞUNU ZANNEDİYORDUM”

Şanver, ilişkinin uzunluğuna dikkat çekerek insanların dışarıdan yaptığı değerlendirmelerin yaşananları tam olarak yansıtamayacağını söyledi.

“Uzun süreli bir ilişki, neredeyse pek çok evlilikten uzun süren bir ilişki. Bir sevgi bağı olmuş ki bu ilişki kurulmuş” değerlendirmesine ise Şanver, ilişkinin başındaki düşüncesinin bu yönde olduğunu ancak yaşananların kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek karşılık verdi.

“9,5 YIL BOYUNCA ONUNLA İLGİLİ HİÇBİR FOTOĞRAF PAYLAŞMADIM”

Şanver, ilişkisini uzun yıllar kamuoyundan uzak tutmaya çalıştığını da anlattı.

“Öyle zannediyordum ama maalesef öyle olmuş olsaydı bugün benim hiçbir yerde onunla ilgili paylaştığım bir fotoğrafım yok bu 9,5 yıl içerisinde” diyen Şanver, yaklaşık iki yıl önce ikisinin kullandığı ortak Instagram hesabını da kapattığını söyledi.

Şanver, “Bu kadar yıl içerisinde hiçbir yerde bir şeyini paylaşmamışım ama herkes, bazı siyasetçiler dahi zaten eşi olarak bilir” ifadelerini kullandı.