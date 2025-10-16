Osmanlı korsanlarından saray entrikalarına, casusluk ağlarından diplomatik satrançlara uzanan karmaşık tarihsel yapıları, hem akademik ciddiyetle hem de popüler anlatım gücüyle gözler önüne seren bir tarihçi Emrah Safa Gürkan kimdir? Emrah Safa Gürkan kaç yaşında, nereli? Emrah Safa Gürkan'ın eşi kim? Emrah Safa Gürkan'ın aldığı ödüller ve kitaplarının detayları haberimizde!

EMRAH SAFA GÜRKAN KİMDİR?

Tarihi anlatmanın ötesine geçip, onu yaşayan ve yaşatan bir akademisyen düşünün. Emrah Safa Gürkan, yalnızca bir tarihçi değil; aynı zamanda araştırmacı, akademisyen, yazar, medya içerik üreticisi ve dijital çağın entelektüel temsilcilerinden biridir. 16 Ocak 1981'de Kocaeli'nin Değirmendere ilçesinde dünyaya gelen Gürkan, hem akademik alanda hem de dijital mecralarda geniş kitlelere hitap etmektedir.

Köklü akademik geçmişi, yayınladığı kitaplar ve medya çalışmalarıyla Türkiye'de tarihçilik anlayışına çağdaş bir soluk getiren Emrah Safa Gürkan, sadece Osmanlı tarihiyle ilgilenmekle kalmaz; aynı zamanda toplum, kültür, istihbarat, diplomasi, korsanlık ve sosyal alışkanlıklar üzerine de derinlemesine araştırmalar yapmaktadır.

EMRAH SAFA GÜRKAN KAÇ YAŞINDA?

16 Ocak 1981 doğumlu olan Emrah Safa Gürkan, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

44 yaşındaki Gürkan, genç yaşına rağmen hem akademik alanda hem de popüler tarih anlatıcılığı konusunda oldukça üretken bir isim olmayı başarmıştır. Özellikle son yıllarda tarihçi kimliğini dijital platformlara da taşıyarak genç nesille arasında güçlü bir bağ kurmuştur.

EMRAH SAFA GÜRKAN NERELİ?

Emrah Safa Gürkan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere beldesinde doğmuştur. Marmara Bölgesi'nin bu sakin ve kıyı kasabası, Gürkan'ın erken dönem hayatına ev sahipliği yapmıştır. Ancak akademik yaşamı onu Türkiye'nin ve dünyanın birçok önemli merkezine taşımıştır.

EMRAH SAFA GÜRKAN EŞİ KİM?

Emrah Safa Gürkan'ın özel hayatı, kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gürkan, Elif Ertekin Gürkan ile evlidir. Akademik ve entelektüel yönüyle tanınan Gürkan, aynı zamanda iki çocuk babasıdır.

EMRAH SAFA GÜRKAN KİTAPLARI

Emrah Safa Gürkan, tarih alanında kaleme aldığı eserlerle hem akademisyenler hem de tarih meraklıları tarafından büyük ilgi görmektedir. Kitaplarında Osmanlı tarihine farklı açılardan yaklaşan Gürkan, klasik anlatıların dışına çıkarak istihbarat, diplomasi, korsanlık ve toplumsal alışkanlıklar gibi temaları işleyerek tarih anlatımına farklı bir boyut kazandırmaktadır.

1. Sultanın Casusları (2017)

16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları

Osmanlı-Habsburg rekabeti çerçevesinde istihbarat faaliyetlerini analiz eder.

2018'de TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülü'ne layık görülmüştür.

2. Sultanın Korsanları (2018)

Osmanlı Akdenizi'nde Gazâ, Yağma ve Esaret, 1500 – 1700

Akdeniz'de Osmanlı korsanlığı ve denizcilik faaliyetlerine odaklanır.

Osmanlı'nın deniz gücü ve stratejik hamleleri üzerine detaylı bilgiler sunar.

3. Bunu Herkes Bilir (2020)

Tarihteki Yanlış Sorulara Doğru Cevaplar

Popüler tarih algılarını sorgular, mitleri çürütür.

Akademik bilgiyi sade ve anlaşılır bir dille sunar.

4. Ezbere Yaşayanlar (2022)

Vazgeçemediğimiz Alışkanlıkların Kökenleri

Günlük alışkanlıklarımızın tarihsel ve kültürel kökenlerini araştırır.

Sosyal tarih meraklıları için benzersiz bir kaynaktır.

5. Fransız Devrimi (2022)

Modern devrimler tarihine ilgi duyan okuyucular için temel kaynak niteliğindedir.

6. Cumhuriyetin 100 Günü (2023)

İnkılabın Ayak Sesleri

Cumhuriyet'in ilk adımlarını gün gün mercek altına alır.

Belgesel nitelikli bir tarih çalışmasıdır.

7. Cumhuriyetin 100 İsmi (2023)

Büyük Devrimin Portreleri

Cumhuriyet tarihine yön vermiş önemli kişilikleri tanıtır.

Biyografi ve modern Türkiye tarihi harmanlanmıştır.

EMRAH SAFA GÜRKAN'IN AKADEMİK KARİYERİ VE ÖDÜLLERİ

Gürkan, 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2006'da aynı üniversitede Halil İnalcık danışmanlığında yüksek lisansını, 2012'de Georgetown Üniversitesi'nde Gábor Ágoston rehberliğinde doktorasını tamamladı.

Aldığı Ödüller:

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü (2018)

TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülü (2018) – Sultanın Casusları eseriyle

14. Kadir Has Ödülleri, Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü (2018)

DİJİTAL VE MEDYA ÇALIŞMALARI

Yayıncılık ve İçerik Üretimi:

Ottoman History Podcast – Kurucu editör (2011)

FluTV / Olmaz Öyle Saçma Tarih – İlker Canikligil ile birlikte (2019–2020)

Pena / Bunu da mı Bilmiyorsun? – (2020–2021)

Omnibus YouTube Kanalı – Kendi kişisel platformu

Gürkan, akademik bilgisini sadeleştirerek dijital içeriklere dönüştürmeyi başarmış ve genç kitlelerle tarih arasında bir köprü kurmuştur.

UZMANLIK ALANLARI

Yüzyıl Osmanlı ve Avrupa Tarihi

Akdeniz'de Haber Dolaşımı

Diplomasi, Saray Entrikaları ve İstihbarat

Osmanlı-Habsburg Rekabeti

Korsanlık, Kölelik, İhtida ve Kültürel Etkileşimler

Uluslararası projelerde de aktif olarak görev alan Gürkan, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli araştırmalarla global akademik alanda da tanınmaktadır.