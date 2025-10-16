Haberler

Emrah Safa Gürkan kimdir? Emrah Safa Gürkan kaç yaşında, nereli?

Emrah Safa Gürkan kimdir? Emrah Safa Gürkan kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihçi, akademisyen ve yazar Emrah Safa Gürkan, Osmanlı ve Akdeniz tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Peki, Emrah Safa Gürkan kimdir? Emrah Safa Gürkan kaç yaşında, nereli? Emrah Safa Gürkan'ın eşi kim? Emrah Safa Gürkan'ın aldığı ödüller ve kitaplarının detayları haberimizde...

Osmanlı korsanlarından saray entrikalarına, casusluk ağlarından diplomatik satrançlara uzanan karmaşık tarihsel yapıları, hem akademik ciddiyetle hem de popüler anlatım gücüyle gözler önüne seren bir tarihçi Emrah Safa Gürkan kimdir? Emrah Safa Gürkan kaç yaşında, nereli? Emrah Safa Gürkan'ın eşi kim? Emrah Safa Gürkan'ın aldığı ödüller ve kitaplarının detayları haberimizde!

EMRAH SAFA GÜRKAN KİMDİR?

Tarihi anlatmanın ötesine geçip, onu yaşayan ve yaşatan bir akademisyen düşünün. Emrah Safa Gürkan, yalnızca bir tarihçi değil; aynı zamanda araştırmacı, akademisyen, yazar, medya içerik üreticisi ve dijital çağın entelektüel temsilcilerinden biridir. 16 Ocak 1981'de Kocaeli'nin Değirmendere ilçesinde dünyaya gelen Gürkan, hem akademik alanda hem de dijital mecralarda geniş kitlelere hitap etmektedir.

Köklü akademik geçmişi, yayınladığı kitaplar ve medya çalışmalarıyla Türkiye'de tarihçilik anlayışına çağdaş bir soluk getiren Emrah Safa Gürkan, sadece Osmanlı tarihiyle ilgilenmekle kalmaz; aynı zamanda toplum, kültür, istihbarat, diplomasi, korsanlık ve sosyal alışkanlıklar üzerine de derinlemesine araştırmalar yapmaktadır.

Emrah Safa Gürkan kimdir? Emrah Safa Gürkan kaç yaşında, nereli?

EMRAH SAFA GÜRKAN KAÇ YAŞINDA?

16 Ocak 1981 doğumlu olan Emrah Safa Gürkan, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

44 yaşındaki Gürkan, genç yaşına rağmen hem akademik alanda hem de popüler tarih anlatıcılığı konusunda oldukça üretken bir isim olmayı başarmıştır. Özellikle son yıllarda tarihçi kimliğini dijital platformlara da taşıyarak genç nesille arasında güçlü bir bağ kurmuştur.

EMRAH SAFA GÜRKAN NERELİ?

Emrah Safa Gürkan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere beldesinde doğmuştur. Marmara Bölgesi'nin bu sakin ve kıyı kasabası, Gürkan'ın erken dönem hayatına ev sahipliği yapmıştır. Ancak akademik yaşamı onu Türkiye'nin ve dünyanın birçok önemli merkezine taşımıştır.

EMRAH SAFA GÜRKAN EŞİ KİM?

Emrah Safa Gürkan'ın özel hayatı, kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gürkan, Elif Ertekin Gürkan ile evlidir. Akademik ve entelektüel yönüyle tanınan Gürkan, aynı zamanda iki çocuk babasıdır.

EMRAH SAFA GÜRKAN KİTAPLARI

Emrah Safa Gürkan, tarih alanında kaleme aldığı eserlerle hem akademisyenler hem de tarih meraklıları tarafından büyük ilgi görmektedir. Kitaplarında Osmanlı tarihine farklı açılardan yaklaşan Gürkan, klasik anlatıların dışına çıkarak istihbarat, diplomasi, korsanlık ve toplumsal alışkanlıklar gibi temaları işleyerek tarih anlatımına farklı bir boyut kazandırmaktadır.

Emrah Safa Gürkan kimdir? Emrah Safa Gürkan kaç yaşında, nereli?

1. Sultanın Casusları (2017)

16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları

Osmanlı-Habsburg rekabeti çerçevesinde istihbarat faaliyetlerini analiz eder.

2018'de TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülü'ne layık görülmüştür.

2. Sultanın Korsanları (2018)

Osmanlı Akdenizi'nde Gazâ, Yağma ve Esaret, 1500 – 1700

Akdeniz'de Osmanlı korsanlığı ve denizcilik faaliyetlerine odaklanır.

Osmanlı'nın deniz gücü ve stratejik hamleleri üzerine detaylı bilgiler sunar.

3. Bunu Herkes Bilir (2020)

Tarihteki Yanlış Sorulara Doğru Cevaplar

Popüler tarih algılarını sorgular, mitleri çürütür.

Akademik bilgiyi sade ve anlaşılır bir dille sunar.

4. Ezbere Yaşayanlar (2022)

Vazgeçemediğimiz Alışkanlıkların Kökenleri

Günlük alışkanlıklarımızın tarihsel ve kültürel kökenlerini araştırır.

Sosyal tarih meraklıları için benzersiz bir kaynaktır.

5. Fransız Devrimi (2022)

Modern devrimler tarihine ilgi duyan okuyucular için temel kaynak niteliğindedir.

6. Cumhuriyetin 100 Günü (2023)

İnkılabın Ayak Sesleri

Cumhuriyet'in ilk adımlarını gün gün mercek altına alır.

Belgesel nitelikli bir tarih çalışmasıdır.

7. Cumhuriyetin 100 İsmi (2023)

Büyük Devrimin Portreleri

Cumhuriyet tarihine yön vermiş önemli kişilikleri tanıtır.

Biyografi ve modern Türkiye tarihi harmanlanmıştır.

EMRAH SAFA GÜRKAN'IN AKADEMİK KARİYERİ VE ÖDÜLLERİ

Gürkan, 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2006'da aynı üniversitede Halil İnalcık danışmanlığında yüksek lisansını, 2012'de Georgetown Üniversitesi'nde Gábor Ágoston rehberliğinde doktorasını tamamladı.

Aldığı Ödüller:

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü (2018)

TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülü (2018) – Sultanın Casusları eseriyle

14. Kadir Has Ödülleri, Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü (2018)

DİJİTAL VE MEDYA ÇALIŞMALARI

Yayıncılık ve İçerik Üretimi:

Ottoman History Podcast – Kurucu editör (2011)

FluTV / Olmaz Öyle Saçma Tarih – İlker Canikligil ile birlikte (2019–2020)

Pena / Bunu da mı Bilmiyorsun? – (2020–2021)

Omnibus YouTube Kanalı – Kendi kişisel platformu

Gürkan, akademik bilgisini sadeleştirerek dijital içeriklere dönüştürmeyi başarmış ve genç kitlelerle tarih arasında bir köprü kurmuştur.

UZMANLIK ALANLARI

Yüzyıl Osmanlı ve Avrupa Tarihi

Akdeniz'de Haber Dolaşımı

Diplomasi, Saray Entrikaları ve İstihbarat

Osmanlı-Habsburg Rekabeti

Korsanlık, Kölelik, İhtida ve Kültürel Etkileşimler

Uluslararası projelerde de aktif olarak görev alan Gürkan, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli araştırmalarla global akademik alanda da tanınmaktadır.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.