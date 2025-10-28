Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Türk televizyonlarının dikkat çeken isimlerinden Elçin Sangu, kariyerine adım attığı günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekiyor. 13 Ağustos 1985 doğumlu olan İzmirli oyuncu, opera ve tiyatro eğitimiyle başladığı kariyer yolculuğunu dizilerle taçlandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Türk oyuncu ve mankendir. Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera Bölümü'nde tamamlamış, ardından sahne deneyimini artırmak amacıyla Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almıştır. Profesyonel kariyerine dizilerde rol alarak başlayan Sangu, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir.

İlk televizyon deneyimi 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Jale karakteriyle olmuştur. Ardından 2012-2013 yıllarında Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde Nehir karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Bir Aşk Hikâyesi dizisinde Eda rolüyle ekran karşısına geçmiştir. 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisinde Güzide karakteriyle tarihi drama türünde performans sergilemiştir.

Sangu'nun kariyerinde dönüm noktası, 2015 yılında Barış Arduç ile birlikte başrolde yer aldığı romantik komedi dizisi Kiralık Aşk dizisidir. Haziran 2015'ten Ocak 2017'ye kadar Star TV'de yayınlanan bu dizide Defne karakterini canlandıran Sangu, performansıyla büyük beğeni toplamış ve üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterilmiştir. Ayrıca sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşmış ve 2016 yılında ikinci en popüler Türk aktrisi seçilmiştir.

Elçin Sangu, Çerkes asıllı ve doğal kızıl saçlı bir oyuncu olarak tanınır. Sadece oyunculuk kariyeriyle değil, Elidor saç ürünleri ve Boyner mağaza zinciri gibi markaların reklam yüzü olarak da dikkat çekmiştir.

ELÇİN SANGU KAÇ YAŞINDA?

Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

ELÇİN SANGU NERELİ?

Elçin Sangu, Türkiye'nin batısında yer alan İzmir şehrinde doğmuştur. Çerkes asıllı bir aileden gelmektedir ve doğal kızıl saçlarıyla tanınmaktadır.

ELÇİN SANGU'NUN KARİYERİ

Elçin Sangu, tiyatro eğitimi ve opera geçmişinin ardından televizyon dizilerinde rol alarak profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Kariyerinde önemli projeler ve rolleri şunlardır:

2011: Öyle Bir Geçer Zaman ki – Jale (yardımcı karakter)

2012-2013: Aşk Kaç Beden Giyer? – Nehir (başrol)

2013: Sen de Gitme – Burcu (konuk oyuncu)

2013-2014: Bir Aşk Hikâyesi – Eda (yardımcı karakter)

2014: Kurt Seyit ve Şura – Güzide (yardımcı karakter)

2015: Sevdam Alabora – Zeynep (başrol)

2015-2017: Kiralık Aşk – Defne Topal (başrol)

Kariyerinde Kiralık Aşk dizisiyle büyük çıkış yakalayan Elçin Sangu, performansıyla hem izleyici hem de eleştirmenler tarafından beğenilmiş, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi kazanmıştır. Ayrıca 2017 yılında Barış Arduç ile Yanımda Kal adlı sinema filminde rol alacağı duyurulmuştur.

Elçin Sangu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam ve marka iş birlikleriyle de dikkat çeken bir isim olmuştur. Başarılı performansları, ödül adaylıkları ve sosyal medyadaki popülaritesi, onu günümüzün önde gelen Türk oyuncularından biri haline getirmiştir.