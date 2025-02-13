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Elazığ okullar tatil mi SON DAKİKA? 14 Şubat Cuma Elazığ okul yok mu (Elazığ Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Elazığ Valiliği, 14 Şubat Cuma gününe ilişkin tatil duyurusu yapmadı. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Bu arada Muş, Hakkari ve Kırşehir'de 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Diyarbakır'da ise okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur var. Peki, Elazığ okullar tatil mi SON DAKİKA?

Elazığ OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ Valiliği 14 Şubat Cuma gününe ilişkin tatil duyurusu yapmadı.


Elazığ HAVA DURUMU

Elazığ okullar tatil mi SON DAKİKA? 14 Şubat Cuma Elazığ okul yok mu (Elazığ Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


14 ŞUBAT TÜRKİYE GENEL HAVA DURUMU

Elazığ okullar tatil mi SON DAKİKA? 14 Şubat Cuma Elazığ okul yok mu (Elazığ Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Elazığ okullar tatil mi SON DAKİKA? 14 Şubat Cuma Elazığ okul yok mu (Elazığ Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen kar yağışlarının, bu gece ile yarın (Cuma) öğle saatleri arasında Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğu, Van'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İç Anadolu'nun Doğusunda Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

13.02.2025 Perşembe günü Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Aksaray'ın doğusunda beklenen kar yağışlarının kuvvetli (halihazırdaki kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave kar) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu'nun Batısında Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

13.02.2025 Perşembe günü Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

14 ŞUBAT CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

MUŞ

14 Şubat Cuma günü Muş'ta eğitime 1 gün ara verildi.

HAKKARİ

14 Şubat Cuma günü Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi.

KIRŞEHİR

14 Şubat Cuma günü Kırşehir'de eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ okullar tatil mi SON DAKİKA? 14 Şubat Cuma Elazığ okul yok mu (Elazığ Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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