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Elazığ okullar tatil mi SON DAKİKA? 13 Şubat Perşembe Elazığ okul yok mu (Elazığ Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Elazığ Valiliği'nden 13 Şubat Perşembe günü için kar tatili açıklaması bekleniyor. Diğer illerden kar tatili haberleri gelirken, Elazığ'da okulların tatil olup olmayacağı henüz belirsiz. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ayrıca, Malatya, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri kar yağışlarının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Diyarbakır'da ise okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur var. Peki, Elazığ okullar tatil mi SON DAKİKA?

ELAZIĞOKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ Valiliği 13 Şubat Perşembe gününe ilişkin tatil duyurusu geldi:

Elazığ okullar tatil mi SON DAKİKA? 13 Şubat Perşembe Elazığ okul yok mu (Elazığ Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Elazığ okullar tatil mi SON DAKİKA? 13 Şubat Perşembe Elazığ okul yok mu (Elazığ Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

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13 ŞUBAT TÜRKİYE GENEL HAVA DURUMU

Elazığ okullar tatil mi SON DAKİKA? 13 Şubat Perşembe Elazığ okul yok mu (Elazığ Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Anadolu'nun Batısında Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

13.02.2025 Perşembe günü Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı 13.02.2025 06.00-14.02.2025 06.00

İç Anadolu'nun Doğusunda Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

13.02.2025 Perşembe günü Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Aksaray'ın doğusunda beklenen kar yağışlarının kuvvetli (halihazırdaki kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave kar) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

13.02.2025 00.00-13.02.2025 21.00

Denizlerimizde (Batı Akdeniz(Antalya Körfezi)) Fırtına Bekleniyor!

Batı Akdeniz'de( Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın(Perşembe) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

13.02.2025 00.00-13.02.2025 17.00

13 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
BİNGÖL

13 Şubat Perşembe günü Bingöl'de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KAYSERİ

13 Şubat Perşembe günü Kayseri'de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

AKSARAY

13 Şubat Perşembe günü Kırşehir'de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

MALATYA

13 Şubat Perşembe günü Malatya'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

SİVAS

13 Şubat Perşembe günü Sivas'ta eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

AMASYA

13 Şubat Perşembe günü Amasya'da taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

ELAZIĞ

13 Şubat Perşembe günü Elazığ'daeğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Elazığ okullar tatil mi SON DAKİKA? 13 Şubat Perşembe Elazığ okul yok mu (Elazığ Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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