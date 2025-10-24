Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında geçen İstanbul Senin uygulaması nedir, ne işe yarıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir casusluk soruşturması başlattı. Soruşturma, İmamoğlu liderliğindeki ekibin 2021 yılında hayata geçirdiği dijital şehir platformu "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden kullanıcı verilerini yabancı ülkelere aktardığı iddialarını içeriyor. Savcılık, "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak nitelendirdiği yapı üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel ve konum bilgilerinin sızdırıldığını, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin ise dark web'de satışa çıkarıldığını öne sürdü. Ayrıca uygulamanın "İBB Hanem" isimli alt bölümünden 11 milyon kişinin sandık verilerinin dışarıya aktarıldığı iddiası da soruşturmanın temel noktalarından biri olarak kaydedildi. Peki, Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında geçen İstanbul Senin uygulaması nedir? İstanbul Senin uygulaması ne işe yarıyor? İstanbul Senin uygulamasına dair detaylar haberimizde...

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI NEDİR?

"İstanbul Senin", İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Kasım 2021 tarihinde kamuoyuna tanıtılan dijital bir şehir platformudur. Uygulamanın amacı, vatandaşların belediye hizmetlerine tek noktadan erişimini sağlamak ve günlük yaşamı kolaylaştırmaktır.

Uygulama, ulaşım, kültür-sanat, spor, sosyal yardımlar ve belediye işlemleri gibi çok sayıda hizmeti dijital ortamda bir araya getiriyor. Kullanıcılar İstanbulkart bakiyelerini sorgulayabiliyor, otobüs ve metro saatlerini öğrenebiliyor, İBB etkinliklerine katılabiliyor ve fatura ödemelerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Uygulama ayrıca kişiselleştirilmiş bildirimler sunarak trafik, hava durumu ve acil durum uyarılarını anlık olarak iletebiliyor.

"İstanbul Senin", App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor ve kullanıcıların dijital kimlikleriyle güvenli bir şekilde hizmetlere erişmelerine olanak tanıyor.

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI NE İŞE YARIYOR?

"İstanbul Senin" uygulaması, İstanbul'daki günlük yaşamı kolaylaştırmayı ve belediye hizmetlerini dijital ortamda erişilebilir kılmayı hedefliyor. Uygulamanın sunduğu temel hizmetler şunlardır:

Ulaşım Bilgileri: Otobüs ve metro saatleri, güzergah bilgileri ve İstanbulkart bakiye sorgulama.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri: Konserler, tiyatro gösterileri ve diğer kültürel etkinlikler hakkında bilgi alma ve katılım sağlama.

Sosyal Yardımlar: Belediyenin sunduğu sosyal yardım programlarına başvuru ve takip imkânı.

Belediye İşlemleri: Fatura ödemeleri, başvurular ve diğer belediye işlemlerine dijital erişim.

Acil Durum Uyarıları: Trafik durumu, hava durumu ve diğer acil durum bildirimleri.

Bu hizmetler, kullanıcıların şehirle etkileşimini artırırken belediye işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor.

EKREM İMAMOĞLU'NA NEDEN CASUSLUK SORUŞTURMASI AÇILDI?

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmanın temel nedeni, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden kullanıcı verilerinin yetkisiz olarak dışarıya sızdırıldığı iddialarıdır. Savcılık, 4,7 milyon kullanıcının kişisel ve konum bilgilerinin yabancı ülkelere aktarıldığını, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin ise dark web'de satışa çıkarıldığını öne sürmektedir. Bunun yanı sıra, "İBB Hanem" alt bölümünden 11 milyon sandık verisinin program dışına aktarıldığı iddiası soruşturmanın odak noktasıdır.