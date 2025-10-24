Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturması nedir, neyle suçlanıyor?

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturması nedir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüseyin Gün adlı şüpheliye ait dijital materyallerin incelenmesiyle başlayan casusluk soruşturmasının kapsamını genişletti. Soruşturmada, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında da yeni delillerin ortaya çıktığı açıklandı.

EKREM İMAMOĞLU CASUSLUK SORUŞTURMASI

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı. Yanardağ gözaltına alındı.

Soruşturma, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelenmesiyle başladı. Gün'ün el yazısı notları, kriptolu telefon görüşmeleri ve dijital belgelerinde Türkiye'deki seçim süreçlerine dair analizler ve istihbari bilgiler bulundu. Bu materyallerde, sivil kişilerin temin edemeyeceği askeri mühimmat ve silah fotoğrafları, ayrıca İsrail vatandaşlarına ait pasaport görselleri de yer aldı. MASAK incelemesinde ise Gün'ün herhangi bir ticari işletmesi olmamasına rağmen 85 milyon lira tutarında para hareketi bulunduğu, bu paranın kaynağına ilişkin herhangi bir ticari kayıt bulunmadığı belirtildi.

Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yine şüphelinin aynı kriptografik haberleşme programı üzerinden Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticilerinden olan şüpheli Necati Özkan isimli şahısla özet olarak 'dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70 bin gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu' şeklinde Necati Özkan'a talimat verir vasıfta görüşmelerin tespit edildiği, şüpheli Hüseyin Gün'ün Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticilerinden şüpheli Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde, suç örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır."

EKREM İMAMOĞLU MERDAN YANARDAĞ CASUSLUK SORUŞTURMASI OLAYI NE?

Açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre medya mensubu şüpheli Merdan Yanardağ'ın şüpheli Gün ile "casusluk" faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, bunun tanık beyanı ile de doğrulandığı belirtilerek, şüpheli Yanardağ'ın şüpheli Gün'den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği, 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde "casusluk" suçunu işlediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Başka suçtan tutuklu şüpheliler İmamoğlu ve Özkan'ın "casusluk" suçundan sorgulanmak üzere bulundukları ceza infaz kurumundan savcılığa getirilmeleri için müzekkere yazıldığı bildirilen açıklamada, şüpheli Yanardağ'ın da aynı suçtan gözaltına alındığı, Yanardağ'ın evinde ve iş yerinde arama işleminin yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün'ün ise işlemleri yapılmak ve elde edilen yeni delillere göre üzerine atılı "suç örgütü yöneticisi olmak" suçundan sorgulanmak üzere sulh ceza hakimliği kararıyla bulunduğu cezaevinden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği ifade edilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma, Milli İstihbarat Teşkilatımız (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde kararlılıkla ve genişletilerek sürdürülecektir." denildi.