Egzoz dumanının renkleri ne anlama gelir? Renkli (siyah, beyaz, gri, mavi) egzoz dumanı ne anlama geliyor?

İçten yanmalı motorlarda yanan gaz atıklarını düzenli olarak tahliye eden egzoz sistemi, aracın sağlığı hakkında önemli ipuçları sunar. Egzozdan çıkan dumanın rengi, aracınızda oluşabilecek arızaları önceden tespit etmenize yardımcı olur. Bu sayede büyük maliyetli sorunların önüne geçebilirsiniz. Peki, Egzoz dumanının renkleri ne anlama gelir? Renkli egzoz dumanı ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde.

EGZOZ DUMANININ RENKLERİ NE ANLAMA GELİR?

Egzoz sisteminden çıkan dumanın rengi, aracın kullanım şekline ve bakım durumuna göre değişiklik gösterebilir. Araçlarda düzenli bakım yapılmadığında veya motor parçaları yıprandığında egzoz dumanı farklı renklerde ortaya çıkar. Örneğin, motor yağı yanıyorsa mavi duman gözlemlenirken, conta yanması beyaz duman ile kendini belli eder.

Ayrıca egzoz emisyonu, araçların TÜVTÜRK muayenesini geçebilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Egzoz sistemi, dış ortamla sürekli temas halinde olduğundan 10 yılda bir kontrol edilmesi veya değiştirilmesi önerilir.

SİYAH EGZOZ DUMANI NE ANLAMA GELİYOR?

Siyah egzoz dumanı, motorun yakıt-hava karışımında dengesizlik yaşadığını gösterir. Bu durum genellikle aracın performansını düşürür ve yakıt tüketimini artırır. Siyah dumanın başlıca sebepleri şunlardır:

Tıkanmış hava filtresi

Arızalı hava sensörleri

Hatalı enjektör pompası

Yakıt basıncı regülatör arızası

Dizel araçlarda, siyah duman çoğunlukla enjektör ve turbo sistemlerinden kaynaklanır. Benzinli araçlarda ise ateşleme sistemi kontrol edilerek sorun tespit edilir. Siyah egzoz dumanı, motorun yakıtı tam anlamıyla yakamamasının göstergesidir.

BEYAZ EGZOZ DUMANI NE ANLAMA GELİYOR?

Beyaz egzoz dumanı, özellikle soğuk havalarda araç ilk çalıştırıldığında görülebilir. Ancak motor sıcakken egzozdan beyaz duman çıkıyorsa bu durum ciddi bir arıza işareti olabilir. Beyaz dumanın olası nedenleri:

Conta yanması

Silindir kapağından yanma odasına su sızması

Düşük motor kompresyonu

Kalın ve yoğun beyaz duman, motorun yanma odasında yakıtın doğru şekilde yanmadığını gösterir. Bu tür bir problem, zamanında müdahale edilmezse motorun ciddi şekilde zarar görmesine yol açabilir.

GRİ EGZOZ DUMANI NE ANLAMA GELİYOR?

Gri duman, diğer egzoz dumanlarına göre tespit edilmesi daha zor bir durumdur. Temel olarak motorun öngörüldüğü gibi çalışmadığını işaret eder. Gri dumanın olası sebepleri şunlardır:

Yağın yanması sonucu oluşan sızıntılar

Arızalı turboşarj sistemi

Sıkışmış pozitif karter havalandırması (PCV)

Şanzıman vakum modülatörü arızası

Gri egzoz dumanı, motor ve şanzıman sistemlerindeki küçük sorunların erken göstergesi olabilir. Bu nedenle araç sahibinin derhal servise başvurması önerilir.

MAVİ EGZOZ DUMANI NE ANLAMA GELİYOR?

Mavi egzoz dumanı, motor yağının yanması sonucu oluşur. Bu durum genellikle supap contalarının veya segmanların aşınmasıyla ilişkilidir. Detaylar:

Supap aşınması → Yanma odasına sızan yağ, mavi duman oluşturur

Segman arızası → Motorun yağsız kalmasına ve daha büyük hasarlara yol açabilir

Mavi duman sürekli görülüyorsa, sorunun genellikle segmanlardan kaynaklandığı söylenebilir. Bu arıza, motorun sökülmesini gerektirdiği için maliyetlidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

MOTOR YAĞ YAKIYORSA EGZOZDAN HANGİ RENK DUMAN ÇIKAR?

Motor yağının yanması durumunda egzozdan mavi duman çıkar. Sebebi, yağın yanma odasına sızarak ateşleme sırasında yanmasıdır. Bu durum:

Supap contalarından sızıntı

Segmanların aşınması

gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Mavi dumanın sürekli görülmesi, motorun yağsız kalmasına ve ciddi motor arızalarına yol açabilir.

CONTA YAKAN ARABA HANGİ RENK DUMAN ATAR?

Conta yanan araç, egzozdan yoğun beyaz duman çıkarır. Bu, motorun yanma odasına su sızdırması sonucu oluşur. Beyaz dumanın yoğun ve kalın olması, aracın conta veya silindir kapağı ile ilgili ciddi bir sorunu işaret eder.

DİZEL ARABA NEDEN GRİ DUMAN ATAR?

Dizel araçlarda gri duman genellikle motorun verimli çalışmadığını gösterir. Sebepler:

Arızalı turbo şarj

Sıkışmış pozitif karter havalandırması (PCV)

Şanzıman vakum modülatörü kaynaklı yağ sızıntısı

Gri dumanın sürekli çıkması, aracın performansını düşürür ve emisyon değerlerini olumsuz etkiler.

BENZİNLİ ARABA NEDEN GRİ DUMAN ATAR?

Benzinli araçlarda gri dumanın çıkması, motorun yakıtı tam anlamıyla yakamamasından kaynaklanır. Sebepler:

Yanlış yakıt-hava karışımı

Motorun öngörülen şekilde çalışmaması

Turbo veya yağ sızıntısı

Bu durum, aracın hem performansını düşürür hem de yakıt tüketimini artırır.