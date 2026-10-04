Egemen Mustafa Şener kimdir?

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Artvin’den İstanbul’a uzanan iş ve yatırım hayatı

Egemen Mustafa Şener, 28 Mayıs 1968 tarihinde Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyünde doğdu. İş hayatını İstanbul merkezli sürdüren Şener; inşaat, gayrimenkul, altyapı, kentsel dönüşüm, liman ve tersane yatırımları ile stratejik yatırım alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanı olarak öne çıkıyor. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde uluslararası yatırımlara yönelen Şener’in çalışma alanları arasında Güney Amerika’daki liman ve tersane projeleri ile seçilmiş yenilenebilir enerji yatırımları da bulunuyor.

Egemen Mustafa Şener nereli?

Egemen Mustafa Şener, Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyünde dünyaya geldi. 28 Mayıs 1968 doğumlu olan Şener’in çocukluk yılları Doğu Karadeniz’de geçti.

Web sitesinde yer alan biyografik bilgilere göre babası çiftçilikle uğraşırken annesi köklü bir Laz ailesinden geliyor. Şener’in iş anlayışında emek, verilen sözün yerine getirilmesi ve uzun vadeli değer oluşturma kavramlarının önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor.

İstanbul’a uzanan eğitim ve iş hayatı

Lise eğitiminin ardından İstanbul’a gelen Egemen Mustafa Şener, burada işletme eğitimi aldı. Kariyerinin ilk dönemlerinde tarım ticaretiyle ilgilenen Şener, 1990’lı yılların başında inşaat ve gayrimenkul sektörüne yöneldi.

İstanbul merkezli çalışmalarında konut, ticari yapılar, şantiye yönetimi ve gayrimenkul varlıkları üzerine faaliyet gösteren Şener’in kariyeri ilerleyen yıllarda endüstriyel tesislere de genişledi.

Uluslararası işletme ve strateji alanındaki birikimini ise Hollanda’daki Rotterdam School of Management (RSM) deneyimiyle geliştirdi. Bu eğitim ve deneyimin, uluslararası yatırım ve stratejik karar alma yaklaşımının gelişmesinde rol oynadığı aktarılıyor.

İnşaat, gayrimenkul ve kentsel dönüşüm

Egemen Mustafa Şener’in kariyerinin önemli bölümünü inşaat, gayrimenkul, altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları oluşturuyor.

2000’li yıllardan itibaren kentsel dönüşüm ve altyapı proje geliştirme faaliyetlerinin çalışma alanlarında daha fazla yer aldığı belirtiliyor. Şener’in kentsel dönüşüm yaklaşımında yalnızca yeni yapı üretmek yerine güvenli yapı stoğu, ulaşım, enerji, altyapı, yeşil alan ve yaşam kalitesinin bir bütün olarak değerlendirilmesi öne çıkıyor.

Bu anlayışta deprem güvenliği, enerji performansı, gün ışığı, ortak açık alanlar ve karma kullanımlı yapıların günlük yaşamı kolaylaştırması gibi unsurların önem taşıdığı ifade ediliyor.

Kariyerinde uluslararası dönem

2010’lu yıllarla birlikte Egemen Mustafa Şener’in faaliyet alanı Türkiye dışına da genişledi. Web sitesindeki kariyer kronolojisine göre Ukrayna ve Doğu Avrupa'da iş geliştirme faaliyetleri yürüttü.

Farklı ülkelerdeki hukuki sistemler, inşaat standartları ve pazar koşullarıyla çalışmanın uluslararası yatırım perspektifini geliştirdiği belirtilirken, aynı dönemde Güney Amerika’daki liman, tersane ve lojistik yatırımları da kariyerinin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com