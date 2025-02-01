Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Ege Denizi'nde son dakika deprem kaç şiddetinde, nerede oldu?

Ege Denizi deprem mi oldu? Ege Denizi'nde kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Ege Denizi'nde meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Ege Denizi yakınlarında kaç şiddetinde deprem oldu sorusu gündeme taşındı. Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 1 Şubat Ege Denizi'nde nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi beşik gibi sallanıyor. Sabah saatlerinden bu yana 7 deprem meydana gelirken, saat 16.29'daki son sarsıntının büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Peki, Ege Denizi'nde deprem mi oldu?