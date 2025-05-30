Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Efecan ve Yağmur olayı nedir?

Sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler ve kullanıcı paylaşımları, Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza'nın arasının açık olduğunu öne sürüyor. İddialara göre çiftin ilişkisi, Efecan'ın Yağmur Banda ile olan samimi tavırları nedeniyle yıpranma noktasına geldi. Peki, Efecan Dianzenza ile Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Efecan ve Yağmur olayı nedir? İşte detaylar...

EFECAN DIANZENZA VE DUYGU DIANZENZA AYRILIYOR MU?

Sosyal medya platformlarında yayılan ve gündeme oturan iddialara göre, Efecan Dianzenza ile eşi Duygu Dianzenza'nın arası açık. Ortaya atılan söylentilere göre bu gerilimin arkasında, Efecan'ın eski yarışma arkadaşı Yağmur Banda ile yakınlaştığı öne sürülüyor.

Bu olaydan sonra Duygu Dianzenza, eşi Efecan'la olan tüm fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırdı ve Efecan'ı takip etmeyi bıraktı. Ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu konunun muhatabı ben değilim. Lütfen bana DM ya da yorum yapmayın. Benim bir kızım var ve onu koruyacağım. Olayın tarafları varsa onlara yazın."