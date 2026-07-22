Kayıp vatandaş mezarlıkta tabutun içinde sağ bulundu
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 58 yaşındaki şahıs, jandarmanın arama çalışmaları sonucu mezarlıktaki malzeme deposunda bulunan bir tabutun içinde sağ olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan O.T.'nin tabutun içine nasıl ve neden girdiği ise henüz belirlenemedi.
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi’nde ikamet eden 58 yaşındaki O.T. nin evden ayrıldıktan sonra uzunca süre dönmemesi üzerine kendisinden haber alamayan ailesi Yenipazar Jandarma Karakoluna başvurdu.
MEZARLIĞIN DEPOSUNDA TABUTUN İÇİNDE BULUNDU
Ekiplerin yaptığı aramalar sonucu kaybolan O.T., Ömerli Mahallesi Mezarlığı’ndaki malzeme deposundaki bir tabutun içerisinde sağ olarak bulundu. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.T. tedbir amaçlı olarak sağlık kuruluşuna sevk edildi.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Öte yandan O.T.’nin neden ya da nasıl tabutun içerisine girdiği ise henüz anlaşılamadı.