Kayıp vatandaş mezarlıkta tabutun içinde sağ bulundu

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi’nde ikamet eden 58 yaşındaki O.T. nin evden ayrıldıktan sonra uzunca süre dönmemesi üzerine kendisinden haber alamayan ailesi Yenipazar Jandarma Karakoluna başvurdu.

MEZARLIĞIN DEPOSUNDA TABUTUN İÇİNDE BULUNDU

Ekiplerin yaptığı aramalar sonucu kaybolan O.T., Ömerli Mahallesi Mezarlığı’ndaki malzeme deposundaki bir tabutun içerisinde sağ olarak bulundu. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.T. tedbir amaçlı olarak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Öte yandan O.T.’nin neden ya da nasıl tabutun içerisine girdiği ise henüz anlaşılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı