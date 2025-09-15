Ebru Şahin kimdir? Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin kaç yaşında, nereli?

Ebru Şahin, son zamanların en popüler ve merak uyandıran isimlerinden biri haline geldi. Oyunculuk kariyerindeki başarılı adımları ve ekrandaki etkileyici performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken Şahin, özel yaşamı ve yeni projeleriyle de sık sık haberlerde yer alıyor. Hayranları, onun kariyerindeki gelişmeleri ve hayatındaki yenilikleri yakından takip ediyor. Ebru Şahin hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğan Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimleri alarak sanat dünyasına adım attı. Oyunculuk kariyerine 2016 yılında "Kan Parası" filmiyle başlayan Şahin, aynı yıl "İstanbullu Gelin" dizisinde, 2018 yılında ise "Yasak Elma" dizisinde önemli rollerde yer aldı. Asıl çıkışını 2019 yılında ekranlara gelen "Hercai" dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle yakalayan Şahin, bu rolle geniş kitlelerce tanındı ve büyük beğeni topladı.

2020 yılında düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "Yıldızı Parlayanlar" ödüllerine layık görüldü. Aynı yıl "Şuursuz Aşk" filminde İsmail Hacıoğlu ile başrolü paylaşan Şahin, sinema alanında da etkileyici bir performans sergiledi.

EBRU ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

18 Mayıs 1994 doğumlu olan Ebru Şahin, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Genç yaşına rağmen birçok önemli projede rol alarak dikkat çekmiş olan başarılı oyuncu, hem oyunculuk yeteneği hem de sahnedeki karizmasıyla geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştır. Kariyerindeki hızlı yükselişi ve olgun performanslarıyla sektörde fark yaratmaya devam eden Şahin, deneyimiyle de adından söz ettirmektedir.

EBRU ŞAHİN NERELİ?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994'te İstanbul'da doğmuştur. Hayatının tamamını bu metropolde geçiren Şahin, İstanbul'un zengin kültürel yapısı ve hareketli yaşamından beslenerek oyunculuğuna derinlik katmıştır. Şehrin enerjisi ve çok yönlü yapısı, hem karakter gelişiminde hem de sanat anlayışında önemli bir rol oynamaktadır.

EBRU ŞAHİN EVLİ Mİ?

Ebru Şahin'in özel yaşamı, kariyeri kadar büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. 1 Temmuz 2022 tarihinde, NBA'de oynayan başarılı basketbolcu Cedi Osman ile evlenen Şahin, bu anlamlı günü Kuzey Makedonya'da, Cedi Osman'ın memleketinde sade ve şık bir törenle kutladı. Çiftin samimi ve sıcak düğün atmosferi, hayranları tarafından da ilgiyle takip edildi.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada başarılı bir kariyere sahip profesyonel basketbolcudur. 8 Nisan 1995'te Makedonya'nın Ohri şehrinde doğan Osman, basketbola genç yaşta adım attı. Türk ve Boşnak kökenli olan sporcu, Anadolu Efes altyapısında yetişerek yeteneğini kısa sürede gösterdi ve A takıma yükseldi.

Türkiye'deki başarılı performansının ardından 2017 yılında NBA'de Cleveland Cavaliers takımına transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Sahadaki yüksek enerjisi, oyun zekâsı ve azmiyle takımının önemli oyuncularından biri oldu. Ayrıca Türkiye Milli Takımı'nda da ülkesini başarıyla temsil eden Osman, saha dışındaki duruşuyla da büyük beğeni topluyor. 2022 yılında oyuncu Ebru Şahin ile evlenerek özel hayatıyla da geniş kitlelerin ilgisini çekti.