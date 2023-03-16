Bolu'da meydana gelen ve İstanbul, Ankara ve Düzce'den de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası çevre illerde depremle ilgili konular gündem oldu. Peki, Düzce okul tatil mi? 17 Mart Düzce'de okullar tatil mi?

17 Mart 2023 Cuma günü için Vali Atay'ın yaptığı açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, Düzce okul tatil mi? 17 Mart Düzce'de okullar tatil mi?

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valisi Cevdet Atay d "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik" diye konuştu.

Öte yandan, kent merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildi.

17 Mart Cuma günü için henüz bir resmi açıklama gelmedi.