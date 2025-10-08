Duygu Özaslan gözaltına mı alındı? Duygu Özaslan neden gözaltına alındı?

Türkiye magazin camiası, güne bomba etkisi yaratan bir gelişmeyle başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın da ismi gündeme geldi. Soruşturma kapsamında çok sayıda tanınmış isim inceleme altına alındı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DUYGU ÖZASLAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Son dakika haberleri Türkiye gündemini sarsıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamasıyla ünlü isimler hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, aralarında sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın da yer aldığı birçok ünlüye ifade verme ve kan örneği alınması talimatı verildi.

Soruşturmanın detayları henüz tamamen açıklanmasa da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen işlemler, Türkiye'nin magazin ve sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu süreçte, suçlamaların kapsamı ve gözaltı durumları merak konusu oldu.

DUYGU ÖZASLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı geniş çaplı soruşturma, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' iddialarını odağına alıyor. Soruşturma kapsamında, birçok ünlü ismin ifadesi alınacak ve kan örnekleri analiz edilecek.

Bu süreçte, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın da dosyada yer alıyor olması, kamuoyunda büyük bir ilgi ve merak uyandırdı. Gözaltı kararlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, soruşturmanın seyri yakından takip ediliyor.

Yalnızca Duygu Özaslan değil; dizi, müzik ve sosyal medya dünyasından birçok tanınmış ismin de soruşturmaya dahil olduğu gelen bilgiler arasında. Bu gelişmeler, magazin gündemini adeta altüst etti.

NARKOTİK OPERASYONU YAPILAN ÜNLÜ İSİMLER

İrem DERİCİ

Kubilay AKA

Kaan YILDIRIM

Hadise AÇIKGÖZ

Berrak TÜZÜNATAÇ

Duygu Özaslan MUTAF

Demet Evgar BABATAŞ

Zeynep Meriç ARAL KESKİN

Özge ÖZPİRİNÇCİ

Feyza ALTUN

Derin TALU

Deren TALU

Ziynet SALİ

Birce AKALAY

Metin AKDÜLGER

Ceren MORAY ORCAN

Dilan POLAT

Engin POLAT

Bu isimlerin ifadelerinin alınması ve kan örneklerinin incelenmesiyle ilgili süreç, soruşturmanın ilerleyen günlerinde daha net bir tablo ortaya koyacak.