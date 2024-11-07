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Dursunbey yangın SON DURUM ne?

Dursunbey yangın SON DURUM ne?
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçradı. Alevler, yerleşim yerine 1 kilometreye kadar yaklaştı. Peki, Dursunbey yangın SON DURUM ne?

Bursa'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürerken yangın Balıkesir'in Dursunbey ilçesine sıçradı. Dursunbey yangın SON DURUM ne?

DURSUNBEY YANGIN SON DURUM NE?

Alevler yerleşim yerine doğru ilerlediğinden, Bursa ve Çanakkale'den helikopter ve uçak talep edilip, kara unsurlarının sayısı da arttırıldı. Ayrıca Balıkesir'den 3 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da Adaören Mahallesi'nde yangına cephe tarafa yerleştirilmek üzere bölgeye yönlendirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. Açıklama şöyle:

"Bursa ili Orhaneli ilçesi sınırlarında başlayarak Dursunbey ilçemize sirayet eden orman yangınını, kontrol altına alma çalışmalarında;

17 Arazöz,

7 Su İkmal Aracı

2 Helikopter

5 İlk Müdahale Aracı

8 Hizmet Aracı,

3 Dozer,

4 Greyder,

Ekipler, bir helikopter, 28 araç ve 62 personelle yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Karacabey ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ise ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Dursunbey yangın SON DURUM ne?

Dursunbey yangın SON DURUM ne?

Dursunbey yangın SON DURUM ne?

Dursunbey yangın SON DURUM ne?

Dursunbey yangın SON DURUM ne?

Dursunbey yangın SON DURUM ne?

Dursunbey yangın SON DURUM ne?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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