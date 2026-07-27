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Aziz Yıldırım'dan futbolcularına dev kıyak

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Aziz Yıldırım'dan futbolcularına dev kıyak
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2026-2027 sezonunda Süper Lig'in şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde atladığı her tur için futbolculara özel prim ödemesi yapacak.

2026-2027 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüslemeyi ana hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, gözünü aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına dikti.

AZİZ YILDIRIM DÜĞMEYE BASTI

Eleme turlarındaki ilk mücadelesinde Gornik Zabrze’yi 1-0 mağlup ederek kulvara galibiyetle başlayan sarı-lacivertli ekipte başkan Aziz Yıldırım, takımı motive etmek adına kesenin ağzını açtı.

GEÇİLEN HER TUR İÇİN ÖZEL ÖDÜL

Takımın hırsını ve moral-motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak isteyen Yıldırım, Devler Ligi'nde atlanan her tur için futbolculara ve teknik heyete özel prim ödemesi yapma kararı aldı. Başarı primi uygulaması kapsamında her turun ardından oyuncuların hesaplarına extra ödül bakiyesi yatırılacak.

DERBİLERE DE PRİM DOPİNGİ

Yönetimin hazırladığı bu teşvik planının yalnızca Avrupa arenasıyla sınırlı kalmayacağı, yeni sezonda Süper Lig’de oynanacak kritik derbi karşılaşmalarında da benzer prim sisteminin devreye sokulacağı vurgulandı. 

Ece Güneş
Ece Güneş
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