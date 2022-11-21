Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, 2022 Katar'da D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Avustralya ile karşılaşacak. Peki, bugün başka hangi maçlar var? Dünya Kupası bugünkü maçlar! Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

2022 Dünya Kupası'nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Danimarka ile Tunus, karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası bugünkü maçlar! Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları:

DÜNYA KUPASI BUGÜNKÜ MAÇLAR!

2022 FIFA Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında bugün İran ile karşılaşacak. Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal ile Hollanda, tarihlerinde ilk kez bugün karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde bugün ABD ile Galler karşı karşıya gelecek. Mücadele 22.00'de TRT SPOR'dan ekranlara gelecek.