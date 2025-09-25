Dünya Eczacılar Günü ne zaman? Dünya Eczacılar Günü bugün mü? Dünya Eczacılık Günü mesajları 2025!

Her yıl milyonlarca insanın sağlıklı yaşam yolculuğunda kilit bir rol oynayan eczacıların özveri ve uzmanlıkları, Dünya Eczacılar Günü'nde bir kez daha takdir ediliyor. Bu yıl da 25 Eylül 2025 tarihinde, Uluslararası Eczacılar Federasyonu'nun (FIP) belirlediği "Sağlığı Düşün, Eczacıyı Düşün" temasıyla kutlanan bu özel günde, eczacıların sağlık sistemindeki hayati katkıları ön plana çıkarılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ECZACILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl, akademik eczacılık eğitiminin başlangıç tarihi olan 14 Mayıs, Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. Ancak 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi'nde, delegeler Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun (FIP) kuruluş günü olan 25 Eylül'ün dünya genelinde Dünya Eczacılık Günü olarak benimsenmesini önerdi.

Bu öneri, FIP Genel Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Kabulün ardından FIP, kararı tüm üye ülkelere duyurdu ve 25 Eylül'ün resmi olarak Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanacağını ilan etti.

DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu özel gün, Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun (FIP) kuruluş tarihi olması sebebiyle dünya genelinde eczacılık mesleğinin önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaktadır.

Türkiye'de eczacılar, bu anlamlı günde çeşitli etkinlikler ve kutlamalarla mesleklerine dikkat çekerler; ancak iş yerleri kapanmaz ve resmi tatil uygulanmaz. Eczacılık mesleğinin Türkiye'de kutlandığı diğer önemli tarih ise, akademik eğitimin başlangıcı olan 14 Mayıs Eczacılık Günü'dür.

25 EYLÜL DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI 2025

Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun! Sağlığımızın kahramanları, eczacılarımıza teşekkürler!

Eczacılarımızın fedakarlığı ve uzmanlığı sayesinde sağlığımız emin ellerde. Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun!

Sağlığın en önemli destekçileri, eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü'nü kutlarız.

"Sağlığı Düşün, Eczacıyı Düşün" diyerek, eczacılarımızın değerini hatırlayalım.

İlaçların ve sağlığın güvencesi olan eczacılarımıza saygı ve sevgilerimizle...

Sağlık yolculuğunda yanımızda olan eczacılarımıza teşekkür ederiz. Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun!

Eczacılarımız, sağlık sistemimizin vazgeçilmez kahramanlarıdır. İyi ki varsınız!

Sağlığımızı koruyan, hayatımıza dokunan tüm eczacılarımızın günü kutlu olsun!