Üye Girişi
Haberler

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 9 Haziran dün gece deprem mi oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün gece Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, özellikle İzmir, İstanbul ve Ankara'da deprem olup olmadığı merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verileri araştırılıyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 9 Haziran dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 9 Haziran dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

06:31:57 - ACIELMA-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) - Büyüklük: 4.2, Derinlik: 1.2 km

09:36:31 - KOZLUK-YEŞİLYURT (MALATYA) - Büyüklük: 2.8, Derinlik: 10.9 km

00:58:46 - TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) - Büyüklük: 2.8, Derinlik: 1.6 km

08:56:44 - KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) - Büyüklük: 2.4, Derinlik: 5.0 km

01:20:51 - AKDENİZ - Büyüklük: 2.3, Derinlik: 11.2 km

02:24:57 - 38.1235, 36.6058 (GÖKSUN, KAHRAMANMARAŞ) - Büyüklük: 1.6, Derinlik: 8.1 km

09:21:08 - KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) - Büyüklük: 2.0, Derinlik: 5.2 km

01:51:36 - GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) - Büyüklük: 2.9, Derinlik: 7.2 km

08:27:36 - GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) - Büyüklük: 2.1, Derinlik: 7.1 km

08:38:14 - GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) - Büyüklük: 1.8, Derinlik: 1.9 km

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Kandilli Rasathanesi Kandilli İstanbul Türkiye Deprem Ankara İzmir AFAD Doğal Afetler Gündem Yaşam Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan öğrenci Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan öğrenci Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

 Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü

Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü

 Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

Bakmadan Geçme

YKS yabancı dil sınavı (YDT) saat kaçta? YDT sınavı hangi tarihte, ne zaman yapılacak? AYT kaçta bitiyor? AYT sınavı kaçta biter, kaç dakika sonra çıkılır? 9 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 9 Haziran dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 9 HAZİRAN 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? YKS en geç giriş saati kaç? YKS sınavına en geç saat kaçta girilir, kaçta kapılar kapanır? YKS kapılar kaçta açılıyor? YKS sınavı saat kaçta başlıyor, içeri kaçta giriliyor? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS cevap anahtarı hangi tarihte, ne zaman yayınlanacak? Bugün sınav kaçta bitiyor? Bugün ÖSYM YKS sınavı saat kaçta bitecek? AYT'ye girmek zorunlu mu? TYT'ye girenler AYT'ye girmek zorunda mı? AYT'de tekrar kalem veriliyor mu? AYT'de tekrar kalem verilecek mi, yeniden kalem dağıtılacak mı 2024? AYT sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek? AYT oturumu ne kadar, kaç dk sürecek? 2024 YKS/AYT sınavı başlangıç ve bitiş saati! AYT erken çıkış saati kaç? 2024 AYT sınavında en erken saat kaçta çıkılıyor? AYT sınavında ne zaman, saat kaçta çıkış yapılabilir? AYT SINAV SÜRESİ: AYT sınavında sınav süresi ne kadar, kaç dakika, kaç saat? AYT sınavı ne kadar sürüyor?
Rozetsiz ziyaret İYİ Parti'yi karıştırdı: Parti Akşener'i değil, Akşener partiyi bırakmış

Rozetsiz ziyaret İYİ Parti'yi karıştırdı: Parti Akşener'i değil, Akşener partiyi bırakmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title