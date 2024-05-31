Donald Trump neden yargılandı? Trump sus payı davası nedir?

New York'ta iki gün boyunca konuyu görüşen 12 üyeli jüri, Trump'ı kendisine atfedilen 34 suçlamanın tamamından oybirliği ile suçlu buldu. Bu durum, Trump'ı bir suçtan hüküm giyen ilk ABD başkanı yaptı. Trump'ın alacağı cezanın açıklanacağı duruşma 11 Temmuz'da yapılacak ve eski başkan hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ancak hukuk uzmanları para cezasının daha olası bir sonuç olduğunu söylüyor. Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçilerin adayı olması kesinleşen Trump, kararı "rezalet" olarak nitelendirdi ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğini belirtti.

TRUMP SUS PAYI DAVASI NEDİR?

Donald Trump, çeşitli konularla ilgili birçok hukuki soruşturma ve dava ile karşı karşıya kalmıştır. İşte Trump'ın yargılandığı başlıca nedenlerden bazıları:

1. 2020 Seçim Sonuçlarına Müdahale İddiaları:

Trump, 2020 ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunmakla suçlanmaktadır. Özellikle Georgia eyaletinde seçim sonuçlarını etkilemeye çalıştığına dair iddialar bulunmaktadır. Georgia'da yetkililere, seçim sonuçlarını değiştirmeleri için baskı yaptığı iddia edilmiştir.

2. Mali Suçlar ve Vergi Dolandırıcılığı:

Trump ve Trump Organization, vergi kaçakçılığı, sigorta dolandırıcılığı ve banka dolandırıcılığı iddialarıyla karşı karşıyadır. New York'ta yapılan soruşturmalarda, Trump'ın şirketinin finansal belgelerinde usulsüzlükler yapıldığı iddia edilmiştir. Özellikle şirket varlıklarının değerlerinin yanlış beyan edilmesi gibi suçlamalar bulunmaktadır.

3. Gizli Belgelerin Yanlış Kullanımı:

Trump'ın, görev süresi bittikten sonra gizli belgeleri Mar-a-Lago adlı mülkünde bulundurması ve bu belgelerin güvenliğini sağlamada yetersiz kaldığı iddiaları bulunmaktadır. Bu belgelerin uygunsuz bir şekilde ele alınması ve saklanması, federal soruşturmalara yol açmıştır.

4. Ocak 6 Capitol Saldırısı:

6 Ocak 2021'de Trump destekçilerinin ABD Capitol binasına saldırması üzerine Trump, bu olayları kışkırttığı ve destekçilerini şiddete teşvik ettiği iddialarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu olaylar nedeniyle Temsilciler Meclisi tarafından ikinci kez görevden azledilmesi (impeachment) önerilmiş ancak Senato'da beraat etmiştir.

5. Cinsel Taciz ve Saldırı İddiaları:

Trump, çeşitli kadınlar tarafından cinsel taciz ve saldırı ile suçlanmıştır. Bu davalar arasında E. Jean Carroll'un cinsel saldırı iddiaları yer almaktadır. Trump, bu suçlamaları reddetmiş ancak davalar halen devam etmektedir.

6. Halkı Yanıltma ve Sahtecilik:

Trump'ın, seçim sonuçları hakkında yanlış bilgi yayarak ve seçim sonuçlarına hile karıştığını iddia ederek halkı yanılttığı suçlamaları bulunmaktadır. Bu kapsamda çeşitli eyaletlerde soruşturmalar açılmıştır.

Bu davalar ve soruşturmalar, Trump'ın hem başkanlık dönemi hem de başkanlık sonrası dönemi ile ilgilidir ve ABD hukuk sistemi içinde çeşitli aşamalardan geçmektedir.