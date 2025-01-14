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Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?
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Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok, 'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Jülide' karakteriyle tanınıyor. ID İletişim Ajansı ve Ayşe Barım'a yönelik iddialar, ünlü oyuncuların açıklamalarıyla büyürken, "Doktorlar" dizisinin "Jülide'si" Mehtap Altunok da konuya dair bir paylaşım yaptı. Peki, Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Doktorlar dizisinin Jülide karakteri Mehtap Altunok, oyunculuk sektöründe yaşanan "tekelleşme" krizi gündemdeyken, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir...

DOKTORLAR JÜLİDE NE DEDİ?

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 53 yaşındaki oyuncu Mehtap Altunok, yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye'den ayrıldığını dile getirdi.

Altunok, "Kızımı yanıma alarak çok sevdiğim ülkemi terk ettim. Bizi, sevdiğimiz mesleğimizi yapamaz hale getirdiler. Ellerindeki oyuncularla piyasayı, dijital platformlar dahil, tamamen domine ettiler. Hakkımızı helal etmiyoruz. Haksız kazançla elde edilen her kuruşun hesabını verdiklerini görmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

İşte Doktorlar dizisinin unutulmaz "Jülide"si Mehtap Altunok'un açıklamaları:

Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

MEHTAP ALTUNOK KİMDİR?

Mehtap Altunok, 1972 yılında doğdu. Türk sunucu, seslendirme sanatçısı ve oyuncu. Çeşitli TV dizisi ve reklam filmlerinde rol aldı. Ayrıca bazı yapımların seslendirmesinde yer aldı ve bir dönem NTV kanalında hava durumu sunuculuğu da yaptı. Türkiye'de CarrefourSA hipermarketin tanıtım filmlerinde ekran yüzü olmuştur. Son dönemde, Show TV ekranlarında yakın zamanda yayımlanmış Doktorlar adlı dizide Jülide karakterini canlandırmıştır. Günümüzde yaşamını Amerika'da sürdürmektedir.

Filmografisi

2005-2006 Beyaz Gelincik Nar 36 bölüm

2007 Tutsak Melisa Erçelik

2007-2008 Genco Tülin Hoca

2008-2009 Doktorlar Dr. Jülide Aydın Ana kadro; 60 bölüm

2015-2016 Baba Candır Müjde Taşçı

2020 Çatı Katı Aşk Şenay Karaca

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