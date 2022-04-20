Doğum saatimi nasıl öğrenebilirim? e-DEVLET Doğum saati öğrenme ekranı! Doğum saati nasıl bulunur?

Doğum saatimi nasıl öğrenebilirim? Çoğunlukla yükselen burcunu hesaplamak için vatandaşlar doğum saatlerini öğrenmek isterler. Anne - Babası veya akrabaları doğum saatini hatırlamayanlar için Doğum saatimi nasıl öğrenebilirim?Doğum saati öğrenme yolları merak ediliyor. Peki, doğum saati nasıl öğrenilir?

DOĞUM SAATİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Doğum saatini öğrenmenizin ilk yolu anne babanıza veya akrabalarınıza doğum saatinizi sormaktır. Eğer doğum saatinizi ebeveynleriniz hatırlamıyor ise e-Devlet üzerinden doğum saatinizi öğrenebilirsiniz.

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DOĞUM SAATİ BEBEĞİN KADERİNİ BELİRLİYOR

Astroloji haritası incelenerek yapılan analizler sayesinde anneler çocuklarının karakterlerini önceden tespit edebiliyor. Birçok kişinin merak ettiği bu konu hakkında Astroloji Uzmanı Su Karakuş bilinmeyenleri anlattı.

Sezaryanla doğum yapmayı planlayan annelerin sıklıkla ilgilendiği konu bebeğinin astroloji haritasındaki değişimlerdir. Bazen bebeğin burcunu değiştiren, bazen de yükselen burcunu değiştirmek isteyen ebeveyne rastlıyoruz.

Anneler çocuğunun sağlıklı, iyi bir insan olmasını her şeyden çok istiyor. İyi bir eğitim alması, kariyerinin iyi olması, şanslı biri olarak doğması da dilekler arasında. Şanslı bir bebek olması için bir bebeğin iyi açılar altında doğmasını sağlamak mümkün. Ailenin iyi anlaşacağı bir bebek olması içinse yükselen burcunu dilediğimiz gibi ayarlamak mümkün.

Nasıl Belirleniyor?

Sezeryanla doğum yapmanın astrolojik açıdan avantajı bebeğin kadersel olaylardan olumsuz etkilenmesine mani olmaktır. Normal doğumda olduğu gibi sezeryan zamanına da müdahale etmemek kadersel getirileri tevekkülle karşılamak ailenin burç dinamiklerinin bebeğe geçmesini, böylece tıpkı ailenin DNA'sını taşır gibi burç özelliklerinin bebek tarafından taşınmasını sağlar. Bu doğallık bebek ve ailenin daha iyi anlaşmasını da sağlar.

Annelerin özellikle dikkat ettiği şey anlaşabileceği burçtan bir bebeğe sahip olmaktır. Oysa astroloji haritası burçtan daha fazla bilgi içerir. Örneğin bebeğinin Akrep burcu olmasını istemeyen bir anne adayı birkaç saat erken doğum yaparak bebeğinin Terazi burcu olarak doğmasını sağlayabilir.

Analizlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Ayrıntılara hakim bir astrolog tarafından planlanmayan sezeryan saati bebeğin Terazi burcu doğmasını sağlasa bile, Yükselen burcun Akrep olmasına veya gezegenlerin Akrep alanında toplanarak bebeğin aşırı akrep özellikleri göstermesine yol açabilir.

Bebeğin kaderini olumsuz etkilememek adına profesyonel bir astrolog tarafından bebeğin doğum günü ve saati titizlikle planlanmalıdır. Olumsuz açılar her gün gökyüzüne hakim olabilir. Olumsuzlukları kişiye en az zarar verecek bir alana taşımak için doğru doğum saatini tespit etmek gerekir.

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