DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 yeni sezon yayın tarihleri! Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Dizilerin 2024-2025 yeni sezon yayın tarihleri ne? Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Yavaş yavaş kış dönemine geçiş yapılırken, dizilerin yeni sezon yayın tarih ve saatleri gündemde merak edilen konulardan. Peki yeni sezon diziler ne zaman başlayacak, yayın tarihleri belli mi? Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti, Sandık Kokusu ve tüm dizilerin yayın tarihleri!

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezon diziler ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 2024-2025 dizilerin yayın tarihleri herkes tarafından merak edilen ve araştırılan konulardan biri oldu. Tatil sezonunun yavaş yavaş bitmesi ile izlenme rekorları kıran dizilerin yeni sezon tarihleri gündeme geliyor.

DİZİLERİN YENİ SEZON YAYIN TARİHLERİ!

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını 3. sezon ilk bölümünün 13 Eylül'de yayınlanacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Gönül Dağı 5. sezon 7 Eylül Cumartesi 20.00'da TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

3. sezon çekimlerine başlayan Kızılcık Şerbeti'nin 13 Eylül Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

BAHAR YENİ SEZOIN YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Bahar dizisi yeni sezon çekimlerine başlandı. Bahar dizisi 2. sezon ilk bölümün 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.