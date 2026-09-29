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İzmir Dikili'de motosikletli sanal medya içerik üreticisi TIR'a çarparak öldü

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İzmir Dikili'de motosikletli sanal medya içerik üreticisi TIR'a çarparak öldü
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İzmir Dikili'de dün akşam saat 20.30 sıralarında İzmir-Çanakkale kara yolunda motosikletiyle TIR'a arkadan çarpan sanal medya içerik üreticisi yaşamını yitirdi. Jandarma, durmayıp yoluna devam eden TIR'ın plakasını tespit edip şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sanal medya içerik üreticisi Cumhur Kahriman (46) motosikletiyle TIR'a çarptığı kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, İzmir- Çanakkale kara yolunun Dikili ilçesi Kıratlı Mahallesi Makaron Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Cumhur Kahriman yönetimindeki 34 GMM 853 plakalı motosiklet, önünde giden bir taşımacılık firmasına ait plakası henüz tespit edilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Motosiklet ve trafik güvenliği üzerine hazırladığı videolar ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sanal medya içerik üreticisi Kahriman, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cumhur Kahriman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahriman'ın cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesini ardından Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazanan ardından durmayıp, yoluna devam eden TIR'ın plakasının tespit edilip, şoförünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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