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Cadde dereye döndü, düşen çocuk kalkamadı! Yardım eli otomobilin camından uzandı

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Cadde dereye döndü, düşen çocuk kalkamadı! Yardım eli otomobilin camından uzandı Haber Videosunu İzle
Cadde dereye döndü, düşen çocuk kalkamadı! Yardım eli otomobilin camından uzandı
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Sultanbeyli'de etkili olan yağış nedeniyle Hamidiye Mahallesi'ndeki cadde yağmur sularıyla doldu. Yağmur suyu içinde yürüyen çocuk dengesini kaybedip düşerken, yoldan geçen bir sürücü camdan elini tutarak çocuğun kaldırıma kadar ilerlemesini sağladı.

Sultanbeyli'de gece boyunca devam eden yağmur gündüz de etkisini sürdürdü. Yağmur sularının biriktiği caddede dengesini kaybedip düşen çocuk uzun süre kalkamadı. Bu sırada yoldan geçen bir sürücü ocuğun elinden tutarak yağmur suyuyla dolu caddeden çıkmasını sağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SUYLA DOLAN CADDEDE DÜŞÜNCE KALKAMADI

Olay saat 13.30 sıralarında Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Sultanbeyli'de bir cadde yağmur sularıyla doldu. Caddede araçlar güçlükle ilerlerken bir çocuk yağmur suları arasından geçtiği sırada, dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada yanındaki arkadaşı yardım etmek istese de sırtında çantası da olan çocuk yerden kalkamadı.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜDEN YARDIM ELİ

Caddede bulunan iki otomobilden birinin sürücüsü durumu görerek çocuğa yardım etmek istedi. Dengesini sağlayarak yerden kalkan çocuk sürücünün camdan elini tutarak bir süre yolda yürüdü. Sürücü hızla akan yağmur sularından kurtarmak istediği çocuğun kaldırıma kadar ilerlemesini sağladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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