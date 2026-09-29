MHK soruşturmasında İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturmasına ilişkin tespit raporlarında, şüpheliler arasında WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalara yer verildi. Yazışmalarda bazı isimlerden oluşan listelerin paylaşıldığı, listeler üzerinde değerlendirme yapıldığı ve bazı isimlerin listeden çıkarılmasının konuşulduğu görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturmasına ilişkin hazırlanan tespit raporlarında, şüpheliler arasında WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen yazışmalara da yer verildi. İncelenen yazışmalarda, bazı isimlerden oluşan listelerin şüpheliler arasında paylaşıldığı, listelerde yer alan isimler hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu ve çeşitli değişikliklerin gündeme getirildiği görüldü. Yazışmalarda ayrıca bazı isimlerin listelerden çıkarılması, bazı isimlerin ise listelerde tutulmasına ilişkin görüş alışverişlerinin yapıldığı tespit edildi.

Tespit raporunda, cihazın rehberinde "Emre Abi İhk" adıyla kayıtlı numara ile şüpheli Ferdi Karadoruk arasında WhatsApp yazışmalarının bulunduğu belirtildi. Raporda, söz konusu yazışmaların soruşturmayla ilgili olabileceği değerlendirildi.

Yazışmalarda aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin de bulunduğu isimler sıralandı. Listenin paylaşılmasının ardından "Şu listeye bi baksana" şeklinde mesaj gönderildi. Ferdi Karadoruk'un ise listeyi inceledikten sonra bazı isimleri sıralayarak "4'lüyü çıkartalım" dediği görüldü.

"Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin"

Yazışmalarda karşı taraftan "Dikkat edelim" ve "Çıkarmayalım hemen" ifadelerinin kullanıldığı görüldü. Ferdi Karadoruk tarafından gönderilen mesajlarda ise "Serkan erekin daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin" ifadelerini kullandığı görüldü. Yazışmalarda ayrıca "Diğer 3'ü de bunun tayfası", "Abdurrahman Duman Bülent Sığır tayfadan" ve "Erdem Onur maçları suistimal etmişti, Davut Serhat Ferdi kankası" ifadeleri yer aldı.

Terfi adayları da WhatsApp'tan paylaşılmış

Soruşturma kapsamında incelenen başka bir WhatsApp yazışmasında ise "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla çok sayıda isimden oluşan bir listenin paylaşıldığı görüldü. Mesajlarda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) klasman hakemliğine, BAL'dan klasman yardımcı hakemliğine, il hakemliğinden BAL hakemliğine ve klasman hakemliğinden üst klasman hakemliğine terfi adaylarının yanı sıra gözlemci adaylarına ilişkin isimler yer aldı. 14 Temmuz 2025 tarihli başka bir yazışmada ise 10 kişilik gözlemci listesinin "Başkanım" hitabıyla gönderildiği ve "isimler bunlar okey verdiğiniz takdirde arayıp projeyi anlatacağım" denildiği görüldü. Karşı taraftan gelen yanıtların ardından listenin onaylanması halinde isimlerle görüşüleceği belirtildi.

Hakem adaylarının listeleri WhatsApp'tan paylaşıldı

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında, il içinden bölgesel yardımcı hakemliğine ve bölgesel hakemliğe aday gösterilen kişilerin isimlerinin yer aldığı listelerin paylaşıldığı görüldü. 21 Aralık 2024 tarihli yazışmalarda, Ferdi Karadoruk'un hakem adaylarının lisans numarası, adı ve klasman bilgilerinin bulunduğu listelerin WhatsApp üzerinden gönderildiği tespit edildi. Yazışmalarda listelerin ardından, "Sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz?" ifadesinin kullanıldığı görüldü. Aynı yazışmalarda "Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar" şeklinde soru yöneltildiği belirlendi.

"Bu liste çok kritik abi" mesajı

Dosyada yer alan yazışmalarda, hakem adaylarının bulunduğu iki ayrı liste hakkında da değerlendirmeler yapıldığı görüldü. Karadoruk'un attığı mesajda, "Bu gençlik davasına baş koymuş neferler olarak bunlardan biri de sensin, bu iki listeye de itirazın olacağını sanmıyorum" ifadeleri yer aldı. Yazışmaların devamında ise "Bu liste çok kritik abi" mesajının gönderildiği, ayrıca Avrupa Yakası'ndaki hakemlerin yaş ortalamasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı tespit edildi.

WhatsApp yazışmaları da incelemeye alındı

Dosyada yer alan bilirkişi raporlarında, cihazlarda kayıtlı WhatsApp hesapları üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların incelendiği, mesaj ve arama kayıtlarının rapora aktarıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bu yazışmaların yanı sıra müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve MASAK verilerinin de dosya kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı