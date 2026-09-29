Okul saldırıları sonrası provokatif paylaşımlara yönelik operasyonda 304 kişi tutuklandı

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Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile Manisa'daki olayın ardından internet ortamında provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 304 kişi tutuklandı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ile Manisa'da okul çevresinde meydana gelen olayın ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Ekipler, meydana gelen hadiselerin ardından internet ortamında siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri yürüttü.

Provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 3 bin 810 kişiden 304'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve "C31K" isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu 12 bin 141 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.

İnternet üzerinden toplanma, basın açıklaması ve yürüyüş çağrılarına ilişkin de 33 paylaşım tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.

Kaynak: AA