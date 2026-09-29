Erzincan'da Esence ve Munzur dağlarının zirveleri mevsimin ilk karıyla beyazladı

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Erzincan'da Esence ve Munzur dağları mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Kentte akşam etkili olan sağanak bir süre sonra yüksek kesimlerde kara yağışına dönüştü.

Erzincan'ın güneyinde yer alan 3 bin 258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvelerine mevsimin ilk karı yağdı.

Dağların Üzümlü ilçe merkezinden görülebilen karlı ve sisli zirveleri güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA