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Erzincan'da Esence ve Munzur dağlarının zirveleri mevsimin ilk karıyla beyazladı

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Erzincan'da akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Munzur ve Esence dağlarının zirvelerine mevsimin ilk karı yağdı; Üzümlü ilçe merkezinden görülen karlı ve sisli zirveler güzel görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da Esence ve Munzur dağları mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Kentte akşam etkili olan sağanak bir süre sonra yüksek kesimlerde kara yağışına dönüştü.

Erzincan'ın güneyinde yer alan 3 bin 258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvelerine mevsimin ilk karı yağdı.

Dağların Üzümlü ilçe merkezinden görülebilen karlı ve sisli zirveleri güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
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