Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Sorusu, "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesinin ardından birçok kullanıcı tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Pişkin, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Peki, Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Ramazan Hoca evli mi, eşi kim? Ramazan Hoca kaç yaşında?

DİYARBAKIRLI RAMAZAN HOCA KİMDİR?

Ramazan Pişkin 1972 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Ramazan Pişkin, Cerrahpaşa Mahallesi'nde kendisine ait çay ocağını işletmekteydi. Diyarbakır Ulu Cami'deki konuşmaları ile adını duyuran Ramazan Pişkin sosyal medya üzerinde yer almakta olan videoları ile tanınıyordu. Ramazan Pişkin, 2020 yılında haftada bir gün mezarlıklardaki ağaçları budayarak ve tespihçilere yardımcı olarak geçimini sağladığını ifade etmiştir. Ancak, 2022 yılında gözaltına alınarak Elazığ'da bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne yatırılmıştır.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca

Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 27 Mayıs 2020 tarihli kararına göre, Pişkin'in 6 ayda bir muayene olması şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştır. Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul'da kavga sırasında bıçaklanarak öldürüldü.