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Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
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AHBAP Derneği kurucusu ve ünlü sanatçı Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırıldı. Çek düzenleme ve yeni hesap açma yasağı da getirilen ünlü sanatçı, İstinaf Mahkemesi'nin kararı onaylaması halinde bu dev tutarı ödemezse cezaevine girme riskiyle karşı karşıya kalacak.

  • Haluk Levent, 70 milyon TL adli para cezasına çarptırıldı.
  • Mahkeme, Levent'in yeni çek düzenlemesini ve çek hesabı açmasını yasakladı.
  • Ceza kesinleşirse ve ödenmezse Levent cezaevine girecek.

Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, yargılandığı karşılıksız çek davasında şoke eden bir cezaya çarptırıldı. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, ünlü sanatçının piyasaya sürdüğü iki ayrı çekin karşılıksız çıkması üzerine toplamda 70 milyon TL adli para cezası kesti. Mahkeme ayrıca Levent’e ticari hayatını sarsacak ağır yasaklar da getirdi.

İKİ AYRI ÇEK DE BOŞ ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iki büyük tutarlı çekin karşılıksız kalması nedeniyle alacaklıların şikayeti üzerine hakim karşısına çıkan Haluk Levent’in davasında beşinci celsede karar açıklandı. Dosyadaki mevcut delilleri inceleyen mahkeme heyeti, iki farklı işlemde de suç unsurunun oluştuğuna hükmetti.

Davaya konu olan karşılıksız çeklerin detayları ise şu şekilde:

  • 20 Mayıs 2025 vadeli çek: 19 milyon 987 bin TL
  • 30 Haziran 2025 vadeli çek: 50 milyon 83 bin TL

HEM DEV CEZA HEM DE TİCARİ YASAK GELDİ

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, iki çekin toplam bedeli olan 70 milyon TL tutarında adli para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Yargılamadan çıkan tek darbe bu dev para cezası olmadı; mahkeme aynı zamanda Haluk Levent’in yeni bir çek düzenlemesini ve yeni bir çek hesabı açmasını da tamamen yasakladı.

ÖDEMEZSE CEZAEVİNE GİRECEK 

Yerel mahkemenin verdiği bu rekor ceza, Haluk Levent'in hemen cezaevine gireceği ya da bu parayı hemen ödeyeceği anlamına gelmiyor. Kararın hukuken uygulanabilmesi için öncelikle istinaf aşamasının tamamlanması beklenecek. Ünlü sanatçının karara itiraz ederek davayı üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi. Eğer İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin bu kararını onarsa, ceza kesinleşecek. Cezanın kesinleşmesinin ardından Haluk Levent’e parayı ödemesi için vade ve taksitlendirme seçenekleri sunulacak. Sanatçı, kesinleşen adli para cezasını ödemezse yasalar gereği cezaevine gönderilecek.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumsuz:

Yıllardır bu tip işlerden cezaevine giriyor çıkıyor, anlamadığım bu iş nasıl oluyor. Bir konser bile bizlerin ömürlük çalışmamızın fiyatıyken bu arkadaş nasıl bu durumda oluyor çok merak ediyorum.

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