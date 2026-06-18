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İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı

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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir binada başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede park halinde bulunan araçlara sıçradı. Gökyüzünü kaplayan yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, çok sayıda itfaiye ekibinin alevlerle mücadelesi sürüyor.

  • İstanbul'un Fatih ilçesinde bir binada yangın çıktı.
  • Yangın sokakta park halindeki araçlara sıçradı.
  • Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

İstanbul'un Fatih ilçesinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevre sakinlerine büyük bir panik yaşattı.

ALEVLER ÇEVREDEKİ ARAÇLARA SIÇRADI

Edinilen bilgilere göre, binadan yükselen alevler kısa sürede etrafa yayıldı. Binayı saran ateş, tehlikeli bir şekilde sokakta park halinde bulunan araçlara da sıçrayarak olayın boyutunu büyüttü. Alevlerin araçları sarması bölgedeki korkuyu daha da artırdı.

İTFAİYE EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Çevredeki vatandaşların can havliyle yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye erleri, hem binayı saran alevleri kontrol altına almak hem de yanan araçları söndürmek için dört koldan müdahale başlattı.

DUMANLAR İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜYOR

Yangının şiddeti, gökyüzüne yükselen devasa siyah dumanlarla gözler önüne serildi. Fatih'ten yükselen yoğun duman bulutları, İstanbul'un birçok farklı ilçesinden ve uzak noktalardan net bir şekilde görülebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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