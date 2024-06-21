Diyarbakır ve Mardin yangını söndürüldü mü? Diyarbakır ve Mardin yangınında kaç kişi öldü?

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı etkisi altına aldı. Diyarbakır ve Mardin yangını söndürüldü mü? Diyarbakır ve Mardin yangınında kaç kişi öldü? İşte ayrıntılar...

DİYARBAKIR VE MARDİN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine de sıçrayınca faciaya yol açtı. Alevler, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gece saatlerinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yaralanan çok sayıda kişi, Çınar Devlet Hastanesi ile kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Çınar ilçesinde yangın çıkan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

YANGINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.