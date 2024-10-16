DİYARBAKIR'DA DEPREM! Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Diyarbakır'da nerede deprem oldu?

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DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU?

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

DİYARBAKIR'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

16 Ekim 2024 tarihinde, saat 10:46'da Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, bölgedeki sismik aktivitelerin bir göstergesi olarak kaydedildi. Deprem Elazığ ve Diyarbakır'da hissedildi.