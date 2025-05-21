Diyanet İşleri Başkanlığı 9 memur alacak! Diyanet İşleri Başkanlığı başvuru şartları nelerdir, nasıl

"Diyanet memur alımı 2025" süreci KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınavla gerçekleştirilecek. Başvurular yalnızca online ortamda alınacak olup, adaylar yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı 9 memur alımı ne zaman ve nasıl yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren ve tabloda belirtilen bölümlerden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

3. Öğretmen için 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP121 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

4. Çocuk gelişimcisi için 2024 yılında B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak. (*)

(*) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon ve 33 kredilik Yükseköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programlarından herhangi birini başarıyla tamamlamış olmak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MEMUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 23.05.2025 - 10.06.2025 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Öğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

3. Çocuk gelişimcisi ünvanında başvuruda bulunacak adaylar, "Başvuru Şartları" bölümünde istenilen belgeyi/sertifikayı başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

5. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınavın süreçleri ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Sınav Konuları;

a) Adayın mezun olduğu lisans programına ilişkin mesleki bilgi düzeyi (60 puan),

b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

c) İfade yeteneği, muhakeme gücü, özgüveni, temsil ve ikna kabiliyeti (20 puan).

4. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6. Adaylar, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (kimlik kartı/nüfus cüzdanı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kimlik kartı/nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması

halinde; sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS' ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana ve KPSS sınav sonucu yeni açıklanmış olana öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun "İLETİŞİM" başlığında belirtilen "Yazışma Adresi"ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve "DİĞER HUSUSLAR" başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.