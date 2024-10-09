Discord kapatıldı mı, neden yasaklandı? Discord Türkiye'de erişimi neden engellendi?

Discord ne zaman açılacak, neden kapatıldı ve Türkiye'de Discord uygulaması yasaklandı mı sorularına yanıt aranıyor. Discord'a erişim sağlayamayan kullanıcılar, platformun kapanıp kapanmadığını veya erişim engeli getirilip getirilmediğini merak ediyor. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Discord'a erişim engeli getirildi. Bu gelişmenin ardından, Discord neden kapatıldı sorusu gündeme geldi. Discord kapatıldı mı, neden yasaklandı? Detaylar haberimizdedir…

DISCORD KAPATILDI MI?

Son günlerde çocuklara ve gençlere yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi suç olaylarıyla ve sapkın akımların yayılmasına zemin hazırlamasıyla gündeme gelen yazılı ve görsel mesajlaşma platformu Discord'a Ankara 1. Sulh Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

DISCORD NEDEN YASAKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord ve Telegram başta olmak üzere bazı sosyal ağlarda yaşanan siber zorbalığın ortaya çıkmasının ardından, bu ağlarda suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını duyurmuş, yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcılarına bant daraltma ve erişimin engellenmesi gibi yaptırımların da uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Tunç'un açıklamasından kısa bir süre sonra "discord.com 09.10.2024 tarihli ve 2024/12907 D. iş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." kararı yayınlandı.

BAKAN TUNÇ: ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan" çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı

DİSCORD'DA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Son günlerde artan kadına şiddet ve kadın cinayetleri haberlerinin ardından sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları emniyetin radarına girmişti. Özellikle Discord adlı uygulamada kurulan bazı toplulukları Dark mizah adı altında bütün milli ve manevi değerler ve cinayet, ölüm gibi konular üzerinde korkunç söylemlerde bulundukları ortaya çıkmıştı. Dehşete düşüren görüntülere sahne olan Discord'daki kişilerin birçoğunun da geçimini şantaj yaparak sağladığı öğrenilmiş, sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videoda "Şantaj yaparak para kazanıyoruz" diyen bir kişinin "Kimse bizi durduramaz" dediği görülmüştü.