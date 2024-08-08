Discord kapanıyor mu 2024? SON DAKİKA! DC kapanacak mı, Discord Türkiye'de yasaklanacak mı?

Discord kapanıyor mu, yasaklanacak mı? BTK tarafından bazı platformlara erişim engeli getirilmesinin ardından bugün Discord hakkında da kapatılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Peki, Discord kapanacak mı? DC kapanıyor mu? Discord Türkiye'de milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılmakta. Discord kullanıcıları son kapatılma iddialarının ardından Discord kapanıyor mu merak ediyor. Dc yasaklanacak mı? İşte Discord yasaklanıyor mu? Detaylar haberimizde!

DİSCORD KAPANIYOR MU?

Discord'a BTK tarafından getirilmiş erişim engeli bulunmamaktadır. Discord'un kapatılacağı yönünde kamuoyunda yer alan bilgiler şu an için sadece bir iddiadan ibarettir. Discord hakkında alınmış kapatma kararı yer almamaktadır.

DİSCORD'UN YASAKLANMASI NEDEN GÜNDEMDE?

Instagram, Wattpad ve Roblox'a getirilen erişim engeli kararı sonrası Discord'a yönelik bazı iddialar da gündeme taşındı. Daha Discord odaları nedeniyle platform hakkında eleştiriler öne sürüldü. Bu sebeple Instagram, Wattpad ve Roblox'a olduğu gibi Discord'un da yasaklanabileceği iddiaları gündemde yer aldı.

Discord ile ilgili resmi bir açıklama ya da karar bulunmamaktadır.

DİSCORD NASIL BİR PLATFORM?

Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir Amerikan anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.

Oluşturulan Discord sunucularında yeni ses, metin veya stage kanalları açılabilmektedir. Bu sayede çok fazla üyesi olan sunucularda insanlar farklı kanallarda konuşup tek bir kanala göre daha az yoğunluk sağlayabilmektedirler.

Discord'un en çok bilinen stabil versiyonunun dışında "Public Test Build", "Canary" ve "Development Version" olmak üzere üç adet "gizli" sürümü de mevcuttur. Stabil versiyonunun ve Public Test Build versiyonunun ikonları birbirinin aynısı olmasına rağmen Canary sürümünün ikonu sarı zemin üzerine Discord logosu ve Development Version'un ikonu ise siyah zemin üzerine plan kağıdı desenleri ile Discord logosu şeklindedir. Canary ve Public Test Build versiyonlarında stabil versiyondan daha ileride bir versiyon numarasında sahip oluyorsunuz. Development Version'da ise daha da ileride bir versiyon ve sunucu davetleri gibi bir görüntüye sahip "Build ID" linklerini kullanabiliyorsunuz. Bu linkler doğrultusunda uygulama içinde değişik sürümleri deneyebilir, daha farklı özellikleri test edebilirsiniz.

Discord, özel ve kamuya açık topluluklar için oluşturulmuştur. Kullanıcılara ses ve video görüşmeleri, sohbet odaları, oyunlarla çeşitli entegrasyonlar gibi araçlar sunar. Ayrıca özel gruplar açma ve özel mesajlar atma gibi özellikleri de vardır. Discord özellikleri ilk başta sadece oyunculara yönelik gibi gözükse de son yıllarda genel toplumun kullanması için farklı özellikler getirildi.

DİSCORD KAPATILDI MI?

Discord için kapatılma kararı bulunmamaktadır. Downdetector verilerine göre gün içerisinde bazı kesintiler yaşanmaktadır.