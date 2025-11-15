Haberler

Dilovası yangınında can kaybı 7'ye yükseldi

Dilovası yangınında can kaybı 7'ye yükseldi
Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da meydana gelen kozmetik fabrika yangınında can kaybı 7'ye yükseldi. Yangında ağır yaralanan işçi Tuncay Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, iş yeri sahibi K.O. dahil 7 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 8 Kasım'da meydana gelen yangın felaketine ilişkin soruşturma sürerken, bilanço daha da ağırlaştı.

YOĞUN BAKIMDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada meydana gelen yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

ÖLENLERİN 3'ÜNÜN YAŞI KÜÇÜKTÜ

Dilovası'nda parfüm dolumu yapılan fabrikada 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında arama kararı çıkan iş yeri sahibi K. O. para dolu çantayla kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden, K.O'nun da aralarında olduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B., zabıta personeli C.T., Ö.K. ve T.İ. ise görevden uzaklaştırılmıştı.

