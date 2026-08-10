Haberler

Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat yaşadı

Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde bir koyunun çift başlı kuzu doğurduğu, ancak kuzunun yaklaşık bir saat sonra öldüğü bildirildi. Veteriner, bu nadir vakanın hayvanlarda kalp ve zihinsel sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Çorum'un Alaca ilçesinde çift başlı doğan kuzu, bir süre sonra öldü. Büyükdona köyünde hayvancılık yapan 33 yaşındaki Bayram Penpe'nin koyunlarından biri, çift başlı kuzu dünyaya getirdi.

Koyunu kırsal alanda doğum yapan Penpe, kuzunun çift başlı olduğunu görünce cep telefonuyla görüntüledi.

1 SAAT YAŞADI

Penpe, AA muhabirine, çift başlı kuzunun doğumdan yaklaşık 1 saat sonra öldüğünü söyledi. Doğumun zor geçtiğini belirten Penpe, kuzunun çift başlı olduğunu gördüğünde şaşırdığını ifade etti.

Veteriner hekim Tuncay Akca ise çift başlılığın hayvanlarda nadir görülen bir vaka olduğunu, bu tür hayvanlarda özellikle kalp ve zihinsel sorunların görülebileceğini, uzun süre yaşama ihtimallerinin de düşük olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!

Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı

Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Yok artık Lukaku! Daha gelmeden yaptığına bakın