Dilan Polat hapisten çıkacak mı? Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat davası ne oldu sorusu gündeme geliyor. Dilan Polat serbest mi bırakıldı, tahliye mi oldu sorularına yanıt aranıyor. Dilan Polat serbest mi bırakıldı? Dilan Polat hapisten çıktı mı? Detaylar haberimizdedir...

DİLAN POLAT SERBEST Mİ BIRAKILDI?

Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, son aylık tutukluluk değerlendirmesine yönelik itirazlarının kabul edildiğini duyurdu. Horoz, mahkemenin Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanması yönünde bir karar verdiğini belirtti. Bu gelişmeyle birlikte, Polat'ın yargılama süreci serbest olarak devam edecek.

DİLAN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, Kasım 2023'ten beri tutuklu bulunan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Polat tutuksuz yargılanacak.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT DAVASI NE OLDU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.