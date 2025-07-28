İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son günlerde yaşanan gelişmelerle gündemdeki yerini korurken, ünlü ismin ailesi de yeniden merak edilmeye başlandı. Özellikle Dilan Çıtak'ın üvey babası Cem Çıtak'ın kim olduğu sosyal medyada sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. "Cem Çıtak öldü mü, neden öldü?" sorusu ise yanıtı en çok merak edilen sorular arasında öne çıktı. Peki, Dilan Çıtak'ın üvey babası Cem Çıtak kimdir? Cem Çıtak öldü mü, neden öldü? İşte, detaylar…

CEM ÇITAK KİMDİR?

Aslen Tokatlı olan Cem Çıtak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuydu. Kamu yönetimi alanında eğitim alan Çıtak, uzun yıllar kamu kurumlarında üst düzey görevlerde bulundu. Siyasi yönüyle de tanınan Çıtak, bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olarak da gündeme geldi.

Cem Çıtak, Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak ile evlendikten sonra, küçük yaştaki Dilan'a sahip çıkarak ona soyadını verdi. İbrahim Tatlıses'in biyolojik babalığını uzun yıllar kabul etmediği süreçte, Dilan Çıtak'ı kendi kızı gibi büyüttü. Ünlü isim, babalık sorumluluğunu üstlenen Cem Çıtak'ı her zaman büyük bir saygı ve sevgiyle andı.

Dilan Çıtak'ın üvey babası Cem Çıtak kimdir

CEM ÇITAK ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Cem Çıtak, 2014 yılında hayatını kaybetti. Aile çevresi ve yakınları tarafından Tokat'ta toprağa verilen Çıtak'ın ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı. Ölümünün ardından Dilan Çıtak, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımlarla üvey babasını anarken onun kendisindeki yerinin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.