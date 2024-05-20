Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, davetli olarak 77. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Siyah tül bir elbise giyen ve saçlarını açık bırakan oyuncunun tarzı hiç beğenilmedi. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaında, nereli, hangi filmlerde oynadı?

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Doğum : 28 Şubat 1995 (29 yıl yaşında), Sivas, Türkiye

Eğitim : Ege Üniversitesi

Boy : 1,77 m

28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Oyuncu, on beş yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

İlk rolü 2015 yılında Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan ve Star TV'de yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki "Ebru" karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadı Fakat dizi, düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13. bölümü ile final yapmıştır.

2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları dizisine "Elif" karakteriyle dâhil oldu.

Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de yayından kaldırılan Bodrum Masalı adlı dizide başrol oynadı.[8] Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile iki sezon boyunca başrolü paylaşmıştır. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "Yıldızı Parlayan Ödülü"ne layık görülmüştür.[9] 2018 yılında Avon reklamında yer almıştır.

2020 yılında dijital içerik platformu olan BluTV'de yayımlanan Yarım Kalan Aşklar dizisinde "Elif Urazoğlu" karakteriyle başrol oynamıştır.

5 Kasım 2020 tarihinde Show TV'de yayına başlayan ve 1 sezon devam edip 27 Mayıs 2021 tarihinde 28. bölümüyle final yapan Alev Alev dizisinde üç başrolden biri olan "Rüya Yıldırımlar" karakterine hayat vermiştir.

2021 yılı itibarıyla La Casa de Papel işbirliğiyle gerçekleşen Magnum reklamında yer almaktadır.

Yer aldığı yapımlar:

Balayı

Aniden

Aşk Mevsimi

Tatlı Küçük Yalancılar

Güneşin Kızları

Bodrum Masalı

Çukur

Alev Alev

Kusursuz Kiracı

Yarım Kalan Aşklar

Yarına Tek Bilet

Kal

Amadeus